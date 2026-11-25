रोल्स-रायस में शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की हमारी पुरानी परंपरा रही है। इसके माध्यम से हम कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं, शोध को आगे बढ़ाते हैं और नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों को तैयार करते हैं। हमें भारत में आईआईटी के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है। इस तरह के सहयोग नवाचार के लिए एक मजबूत साझा व्यवस्था तैयार करने और उन्नत इंजीनियरिंग, शोध तथा विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

शशि मुकुंदन, कार्यकारी उपाध्यक्ष, रोल्स-रायस इंडिया।







इंजन के कंपन से होने वाला शोर विमान के केबिन में यात्रियों के आराम को प्रभावित करता है। इस परियोजना में गणितीय पद्धति के साथ प्रयोगों के जरिए भी अध्ययन किया जाएगा। आईआईटी में तैयार की गई विशेष परीक्षण व्यवस्था से दोनों टीमें ऐसे भरोसेमंद नतीजे प्राप्त करने का प्रयास करेंगी, जो कंपन के फैलने और शोर कम करने के उपायों पर आगे के शोध में मददगार होंगे। इस सहयोग से संस्थान की शोध क्षमताओं को उद्योग की जरूरतों से जोड़ने और नई तकनीकों को व्यावहारिक रूप देने के अवसर मिलेंगे।

प्रो. मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी