पूर्व छात्रों ने IIT Kanpur को दिया अनोखा तोहफा, री-यूनियन में 1986 बैच के छात्र-छात्राओं ने लिया फैसला

जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी कानपुर से 40 साल पहले विदाई लेने वाले पूर्व छात्रों ने संस्थान को 11 करोड़ रुपये की सहयोग राशि दी है। इस धनराशि से आईआईटी कैंपस में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, छात्रावास के नए टावर निर्माण समेत अन्य सुविधाओं का विकास कराया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



आईआईटी कानपुर के 1986 बैच के छात्र-छात्राओं की 40वीं री-यूनियन का आयोजन 18 से 21 दिसंबर के बीच किया गया। समापन अवसर पर संस्थान के निदेशक और 1986 बैच के पूर्व छात्र प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि संस्थान ने हमारे व्यक्तित्व और जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सामूहिक प्रतिबद्धता जिम्मेदारी और कृतज्ञता की उस भावना को दर्शाती है, जिसे संस्थान के पूर्व छात्र जीवन भर साथ रखते हैं।

डीन एल्युमिनाइ प्रो. अमेय करकरे ने बताया कि 11 करोड़ रुपये की धनराशि ने पूर्व छात्रों की उदार प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। पूर्व छात्र अजीत दास ने छात्रों के सहयोग के लिए एल्युमिनाइ के हमेशा साथ रहने का वादा दोहराया।