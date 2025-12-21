पूर्व छात्रों ने IIT Kanpur को दिया अनोखा तोहफा, री-यूनियन में 1986 बैच के छात्र-छात्राओं ने लिया फैसला
जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी कानपुर से 40 साल पहले विदाई लेने वाले पूर्व छात्रों ने संस्थान को 11 करोड़ रुपये की सहयोग राशि दी है। इस धनराशि से आईआईटी कैंपस में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, छात्रावास के नए टावर निर्माण समेत अन्य सुविधाओं का विकास कराया जाएगा।
आईआईटी कानपुर के 1986 बैच के छात्र-छात्राओं की 40वीं री-यूनियन का आयोजन 18 से 21 दिसंबर के बीच किया गया। समापन अवसर पर संस्थान के निदेशक और 1986 बैच के पूर्व छात्र प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि संस्थान ने हमारे व्यक्तित्व और जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सामूहिक प्रतिबद्धता जिम्मेदारी और कृतज्ञता की उस भावना को दर्शाती है, जिसे संस्थान के पूर्व छात्र जीवन भर साथ रखते हैं।
डीन एल्युमिनाइ प्रो. अमेय करकरे ने बताया कि 11 करोड़ रुपये की धनराशि ने पूर्व छात्रों की उदार प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। पूर्व छात्र अजीत दास ने छात्रों के सहयोग के लिए एल्युमिनाइ के हमेशा साथ रहने का वादा दोहराया।
40वीं री-यूनियन के बाद अब आईआईटी कानपुर में इंटर सांस्कृतिक महोत्सव 23 से
आईआईटी कानपुर में 18 से 21 दिसंबर के बीच रीयूनियन किया गया। अब इंटर सांस्कृतिक महोत्सव 8. 0 का आयोजन 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक किया जा रहा है। संस्थान दूसरी बार इस महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। प्रो. सागर चक्रवर्ती, प्रो. ताजदार-उल हसन सैयद और छात्र प्रतिनिधि अनीश साहू, अनमोल बंसल ने बताया कि इस पांच दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में देश के 23 संस्थानों के चार हजार विद्यार्थी भाग लेंगे। महोत्सव में 13 सांस्कृतिक कप आयोजित किए जाएंगे, जिनके अंतर्गत 50 से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्यिक कला, फाइन आर्ट, फैशन, फिल्म मेकिंग, डिजिटल आर्ट्स, कामेडी, स्पीकिंग आर्ट, क्विज और पाक कला जैसी विविध विधा के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
