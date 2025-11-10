इटावा के भरथना स्टेशन में हमसफर एक्सप्रेस को 30 मिनट तक रोकी गई, ये थी वजह

इटावा के भरथना स्टेशन पर ब्रेक बाइंडिंग के चलते हमसफर एक्सप्रेस को 30 मिनट तक रोका गया। दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर हुई इस घटना के कारण ट्रेन संख्या 22438 डाउन तड़के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी। स्टेशन के तकनीशियनों ने खराबी ठीक की, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई। इस दौरान पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और मानसी एक्सप्रेस को लूप लाइन से निकाला गया।