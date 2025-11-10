इटावा के भरथना स्टेशन में हमसफर एक्सप्रेस को 30 मिनट तक रोकी गई, ये थी वजह
इटावा के भरथना स्टेशन पर ब्रेक बाइंडिंग के चलते हमसफर एक्सप्रेस को 30 मिनट तक रोका गया। दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर हुई इस घटना के कारण ट्रेन संख्या 22438 डाउन तड़के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी। स्टेशन के तकनीशियनों ने खराबी ठीक की, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई। इस दौरान पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और मानसी एक्सप्रेस को लूप लाइन से निकाला गया।
जागरण संवाददाता, इटावा। ब्रेक बाइंडिंग के चलते दिल्ली हावड़ा रेलमार्ग पर 30 मिनट हमसफर एक्सप्रेस को भरथना स्टेशन पर रोका गया। गाड़ी संख्या 22438 डाउन हमसफर एक्सप्रेस के इंजन के पिछले पहिए में ब्रेक बाइंडिंग हो जाने के कारण ट्रेन को सोमवार तड़के 2 :30 बजे प्लेटफॉर्म न0 2 पर रोका गया।
स्टेशन पर तैनात टेक्नीशियन स्टाफ द्वारा ब्रेक बाइंडिंग के स्थान को रिलीज किया गया तब कहीं जाकर ट्रेन अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हुई। इस दौरान 30 मिनट तक ट्रेन डाउन मेन लाइन में खड़ी रही जिसके चलते पीछे आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस व मानसी एक्सप्रेस को डाउन लूप लाइन होकर गुजरा गया।
