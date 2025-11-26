Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिट एंड रन: कन्नौज में नशे में कार चालक ने सड़क किनारे बैठे तीन बच्चों को कुचला, एक की मौत, दो गंभीर

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    कन्नौज के गुरसहायगंज में नशे में धुत एक कार चालक ने सड़क किनारे अलाव ताप रहे तीन बच्चों को कुचल दिया, जिसमें 14 वर्षीय रामा की मौके पर ही मौत हो गई। नेमा और अतुल गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर गांव में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के बाहर अलाव ताप रहे तीन बच्चों को नशे में युवक ने कार से कुचल दिया। हादसे में 14 साल की किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चे गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपित कार छोड़कर फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    देर रात सड़क किनारे रामा (14), नेमा (16) और अतुल (15) अलाव ताप रहे थे। तभी गांव का ही राजवीर बाथम कार लेकर वहां पहुंचा। नशे की हालत में वह वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे बच्चों पर चढ़ा दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों बच्चे दूर जा गिरे।


    रामा की मौके पर ही मौत हो गई। घायल नेमा और अतुल को ग्रामीणों ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसहायगंज पहुंचाया। गंभीर हालत देखते हुए दोनों को राजकीय मेडिकल कालेज रेफर किया गया। बाद में अतुल को इलाज के लिए कानपुर भेजा गया।


    हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अजय कुमार अवस्थी पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे। पुलिस ने कार कब्जे में ले ली है और आरोपित की तलाश तेज कर दी है। सीओ सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई है। स्वजन की तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।