फोरेंसिक जांच के लिए टेक्नोलॉजी विकास करेगा HBTU, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय से हुआ MoU

जागरण संवाददाता, कानपुर। फोरेंसिक जांच को आसान और सटीक बनाने के लिए टेक्नोलाजी और साइबर टूल का विकास हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) में किया जाएगा। एचबीटीयू और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच हुए शैक्षिक समझौते के तहत इस दिशा में काम किया जाएगा। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण संबंधी प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्देश भी एचबीटीयू कुलपति को दिया है।

कुलाधिपति के नेतृत्व में एचबीटीयू कुलपति प्रो. समशेर और उनकी टीम ने दो दिन पहले नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) का भ्रमण किया है। प्रो. समशेर ने एनएफएसयू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। भ्रमण टीम में शामिल एचबीटीयू के डीन इनक्यूबेशन प्रो. जितेंद्र भास्कर ने बताया कि राज्यपाल के नेतृत्व में गुजरात पहुंचे दल में एचबीटीयू के अलावा मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी आफ टेक्नोलाजी और एकेटीयू के कुलपति और शिक्षक भी शामिल रहे हैं।