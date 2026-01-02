Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फोरेंसिक जांच के लिए टेक्नोलॉजी विकास करेगा HBTU, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय से हुआ MoU

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:12 PM (IST)

    एचबीटीयू कानपुर और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच हुए समझौते के तहत, एचबीटीयू फोरेंसिक जांच को आसान और सटीक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। फोरेंसिक जांच को आसान और सटीक बनाने के लिए टेक्नोलाजी और साइबर टूल का विकास हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) में किया जाएगा।

    एचबीटीयू और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच हुए शैक्षिक समझौते के तहत इस दिशा में काम किया जाएगा। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण संबंधी प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्देश भी एचबीटीयू कुलपति को दिया है।

    कुलाधिपति के नेतृत्व में एचबीटीयू कुलपति प्रो. समशेर और उनकी टीम ने दो दिन पहले नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) का भ्रमण किया है। प्रो. समशेर ने एनएफएसयू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है।

    भ्रमण टीम में शामिल एचबीटीयू के डीन इनक्यूबेशन प्रो. जितेंद्र भास्कर ने बताया कि राज्यपाल के नेतृत्व में गुजरात पहुंचे दल में एचबीटीयू के अलावा मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी आफ टेक्नोलाजी और एकेटीयू के कुलपति और शिक्षक भी शामिल रहे हैं।

    टीम ने गुजरात में स्थिति इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) अहमदाबाद , एनएफएसयू अहमदाबाद और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अहमदाबाद का भ्रमण किया है।

    एनएफएसयू के साथ बैलेस्टिक टेस्टिंग सुविधा एवं तकनीकी विकास और साइबर सुरक्षा की दिशा में काम किया जाएगा। इसरो के साथ संचार क्षेत्र में क्वांटम टेक्नोलाजी और चिप निर्माण टेक्नोलाजी पर काम किए जाने की सहमति बनी है।