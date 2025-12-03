Language
    हमीरपुर में हमले में सिपाही के सिर की हड्डी तोड़ी, वेंटीलेटर पर, पथराव कर चौकी इंचार्ज की पिस्टल भी छीनी

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    Hamipur police constable attack case: हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में सिपाही आशीष मौर्या पर हमला हुआ। सिपाही आरोपितों को पकड़ने के लिए गए थे। आरोपि ...और पढ़ें

    जिला अस्पताल में लाए गए घायल सिपाही के सिर पर पट्टी करते स्वास्थ्य कर्मी। उमराहट गांव में पसरा सन्नाटा व सुरक्षा के मद्देनजर खड़ी यूपी 112 की गाड़ी। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, कुरारा (हमीरपुर)। Hamipur police constable attack case: महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपितों को गिरफ्तार करने पहुंचे सिपाही को आरोपितों ने बुरी तरह पीटा। साथ ही बचाव में पहुंचे चौकी इंचार्ज पर भी पथराव कर पिस्टल छीन ली। बंधक बनाकर मरणासन्न करने व चौकी इंचार्ज की कार में पथराव करने व उनके साथ मारपीट करने के मामले में चौकी इंचार्ज हरौलीपुर राजेंद्र प्रसाद ने तहरीर दी। उसी के आधार पर 19 नामजद व कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    तहरीर के अनुसार थाना कुरारा के उमराहट गांव निवासी शत्रुघन निषाद पुत्र फूल सिंह उर्फ जोकर ने सूचना दी कि गांव के ही योगेश उर्फ दुर्गेश तथा सुरेश निषाद ने बिजली का किराया मांगने को लेकर मारपीट की। उनकी मां बिटोला देवी तथा पत्नी गीता के साथ भी मारपीट की है। कांस्टेबल आशीष मौर्या के साथ चौकी इंचार्ज हरौलीपुर राजेंद्र प्रसाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर व शिकायत की जांच करने शाम करीब सात बजे ग्राम उमराहट पहुंचे।


    सिपाही आशीष को बंधक बनाकर रस्सी से बांधकर पीटा

    योगेश उर्फ दुर्गेश के घर के पास पहुंचे ही थे कि सुरेश भीड़ एकत्रित करने के लिए चिल्लाने लगा। उसके बहकावे में आकर वहां मौजूद लोग पुलिस वालों पर आक्रामक व हमलावर हो गए। इन लोगों ने पुलिस के काम में बाधा डालते हुए गाली-गलौज की और नुकीले व धारदार हथियार, डंडा व लात-घूसों से मारपीट की। कांस्टेबल आशीष को बंधक बनाकर रस्सी से बांध दिया। जान से मारने व लूट की नीयत से सिर व शरीर पर कई वार किए।


    चौकी इंचार्ज की कार में पथराव पर मारपीट की

    चौकी इंचार्ज की कार पर पथराव कर उनसे भी मारपीट की। कांस्टेबल आशीष मौर्या लहूलुहान हो गए। वे लोग यह कहते रहे कि जिंदा नही छोड़ना है। चारों तरफ अफरातफरी मच गई और कानून एवं शांति व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। चौकी इंचार्ज की सरकारी पिस्टल मय मैग्जीन व 10 कारतूस भी छीन ली। कांस्टेबल आशीष मौर्या का मोबाइल भी छीन लिया ताकि कहीं सूचना न दे सकें। ग्रामीणों ने अपने-अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि उमराहट गांव निवासी दुर्गा, धर्मपाल, उजेल बाबू, सुरेश, योगेश उर्फ दुर्गेश, लक्ष्मी, महेंद्र, राकेश, रामगोपाल, धर्मसिंह, भूरा, हीरा, रामसेवक, राजकिशोर, मलखान, प्रहलाद, रामकरन, रामबाबू, रामप्रकाश व अन्य कई अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस टीम पर हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, धारदार हथियार से हमला करने समेत कुल 12 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।


    वेंटिलेटर में सिपाही आशीष

    घायल सिपाही के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बंधक बनाकर की गई मारपीट से सिपाही के सिर की दो हड्डियां टूट गई हैं। सिपाही को रिजेंसी में भर्ती कर उसका आपरेशन किया गया है। जो करीब साढ़े चार घंटे तक चला है। मौजूदा समय में सिपाही वेटिंलेटर में है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सिपाही के स्वजन भी कानपुर स्थित रिजेंसी अस्पताल पहुंच गए हैं।


    हड्डी टूटकर दिमाग में घुसी

    आरोपितों के हमले के बाद सिपाही को गंभीर हालत में कानपुर स्थित रिजेंसी अस्पताल रेफर किया गया था। जहां पर रात ढाई जे न्यूरो सर्जन के द्वारा उसका आपरेशन शुरू किया गया जो मंगलवार की सुबह करीब सात बजे तक चला। एसपी डा.दीक्षा शर्मा ने बताया कि इस हमले में सिपाही के सिर की दो हड्डियां टूट गईं थी। जो उसके दिमाग में घुस गई और उससे क्लाटिंग हो गई। सिपाही की सिर की सर्जरी के बाद उसे वेटिंलेटर में रखा गया है। जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। डाक्टरों की टीम सिपाही की निगरानी में लगी हुई है। वहीं कुरारा थाने के अपराध निरीक्षक रामकुमार भी सिपाही की देखरेख में लगे हुए हैं।