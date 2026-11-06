GSVM Kanpur में तैयार होंगे UP के सबसे अधिक MD और MS डाक्टर, सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट की 65 सीट मिलने का दावा

जागरण संवाददाता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कालेज को नेशनल मेडिकल कमीशन ने पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) की 65 सीटें दी हैं। 14 विभागों में सीटें मिलने के बाद कालेज में कुल पीजी सीटों की संख्या 246 हो गई है। मनोरोग विभाग को पहली बार पीजी की दो सीटें मिली हैं।

कालेज का दावा है कि अब प्रदेश में सबसे ज्यादा डाक्टर आफ मेडिसिन और मास्टर आफ सर्जन यहीं तैयार होंगे। सीटों की स्वीकृति से कालेज के बजट में प्रति सीट 1.6 करोड़ रुपये की वृद्धि भी होगी। कालेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला ने बताया कि एनेस्थीसिया विभाग को आठ, एनाटामी को 10, कम्यूनिटी मेडिसिन को सात, फारेंसिक मेडिसिन व माइक्रोबायोलाजी को छह-छह, बाल रोग को दो, पैथोलाजी को छह, फिजियोलाजी को चार, चेस्ट रोग को एक, प्रसूति एवं स्त्रीरोग को तीन, नाक-कान-गला रोग को एक, हड्डी रोग को छह और मनोरोग विभाग को दो सीटें मिली हैं।