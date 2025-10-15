कानपुर में पनकी के पास मालगाड़ी बेपटरी, दिल्ली-हावड़ा रूट दो घंटा ठप

जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी रेलवे स्टेशन के पास यार्ड में माल उतारने के बाद मुख्य लाइन में जाते समय मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इससे दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग दो घंटे ठप रहा। हादसे के कारण 50 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुईं। इन्हें कानपुर देहात, इटावा, सेंट्रल स्टेशन, रूमा से फतेहपुर स्टेशनों पर रोकना पड़ा। रात में लगभग 12 बजे तीसरी व चौथी लाइन पर परिचालन बहाल होने पर धीरे-धीरे ट्रेनों को गुजारा गया।

पनकी यार्ड स्थित साइडिंग में माल उतारने के बाद मालगाड़ी को देर रात 10:06 बजे मुख्य लाइन पर ले जाते समय शंटिंग के दौरान प्वाइंट के पास खामी के कारण ट्रेन मैनेजर के डिब्बे से 14वें वैगन के दो पहिये नीचे उतर गए। इससे दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पूरी तरह ठप हो गया। इमरजेंसी हूटर बजते ही आरपीएफ से लेकर जीआरपी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ीं। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को भेजा गया। थोड़ी देर में रेलवे के उच्चाधिकारियों व इंजीनियरों ने पहुंचकर मालगाड़ी को पटरी पर लाने का प्रयास शुरू किया। दो घंटे की मशक्कत के बाद रात 12:15 बजे दोनों पहिये पटरी पर लाए जा सके।

हादसे के कारण महाबोधि एक्सप्रेस, आम्रपाली एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जय नगर गरीब रथ एक्सप्रेस, पटना स्पेशल फेयर, पूर्वा एक्सप्रेस, इटावा-कानपुर सेंट्रल मेमू, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दरभंगा स्पेशल, कैफियात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, बाब वैद्यनाथ देवघर हमसफर एक्सप्रेस, कोटा एक्सप्रेस व वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा।

प्रयागराज मंडल के रेलवे जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि तीसरी व चौथी लाइन से यातायात का परिचालन रात 12 बजे शुरू कर दिया गया है। प्रथमदृष्टया शंटिंग के दौरान हादसा हुआ है। जांच कमेटी गठित की गई है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।