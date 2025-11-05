पेंशनधारकों के लिए बडी सुविधा, वीडियो में पलक झपकाते ही मोबाइल पर बन जाएगा जीवन प्रमाणपत्र

जागरण संवाददाता, कानपुर। पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र के लिए न बैंकों की लाइन में लगना पड़ेगा, न ही कोषागार कार्यालय का चक्कर लगाना है। अब मोबाइल पर जीवन प्रमाण पत्र एप डाउनलोड कर जैसे ही कैमरे के सामने पलक झपकाएंगे जीवन प्रमाणपत्र तैयार हो जाएगा। यह सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने चेहरा पहचान प्रणाली के तहत शुरू की है। इस व्यवस्था से न केवल बुजुर्ग पेंशनरों को राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य निधि खाताधारकों को भी अपने दावे और निकासी में आसानी होगी। इन्हीं विषयों पर दैनिक जागरण में कार्यालय में आयोजित प्रश्न पहर में आए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम शाहिद इकबाल ने पाठकों के सवालों का जवाब दिया। पेश से पाठकों से सवाल-जवाब के कुछ अंश...