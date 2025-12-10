कानपुर के लिए लोगों के लिए खुशखबरी: अब नगर निगम कार्यकारिणी में बड़ा फैसला, नामांतरण शुल्क के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपये

जागरण संवाददाता, कानपुर। शहरवासियों के लिए खुशखबरी है अब नगर निगम में नामांतरण कराने के लिए सिर्फ 65 सौ रुपये देने होंगे। इस फैसले से साढ़े चार लाख मकान मालिकों को राहत मिलेगी। अभी तक नई संपत्ति में नामांतरण कराने के लिए डीएम सर्किल रेट का एक फीसद शुल्क देना पड़ता था। वसीयत वाली संपत्तियों में पांच हजार रुपये शुल्क देना होता था।

वर्ष 2018 में नगर निगम सदन ने नई संपत्तियों के नामांतरण शुल्क कराने पर संपत्ति की डीएम सर्किल रेट के हिसाब से कीमत का एक फीसद शुल्क लगा रखा है। इसको लेकर विधान परिषद सदस्य अरूण पाठक ने नगर विकास मंत्री एके शर्मा के सामने नई संपत्ति में डीएम सर्किल रेट एक फीसद कम करने का प्रस्ताव रखा। इस मामले में शासन ने सभी नगर निगम ने नामांतरण शुल्क एक रखने का शासनादेश जारी किया। इसके तहत पंजीकृत वसीयत व कानूनी वारिस के तहत 1000 वर्ग गज तक एक हजार रुपये, 1000-2000 वर्ग गज तक दो हजार रुपये 2000-3000 वर्ग गज तक तीन हजार रुपये व 3000 वर्ग गज से अधिक में -पांच हजार रुपये पांच हजार रुपये रखा।

ये भी जानें वहीं खरीदी गई संपत्ति के लिए 5 लाख रुपये तक एक हजार रुपये, 5 लाख से 10 लाख रुपये तक दो हजार रुपये 10 लाख से 15 लाख रुपये तक तीन हजार रुपये, 15 लाख से 50 लाख रुपये तक पांच हजार रुपये, 50 लाख रुपये से अधिक- 10 हजार रुपये (अधिकतम) तय किया। नगर निगम कार्यकारिणी ने फैसला दिया कि अब सभी संपत्तियों से नामांतरण शुल्क 65 सौ रुपये लिया जाएगा। महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि नामांतरण कराने के लिए आवेदन शुल्क एक हजार रुपये, विज्ञापन शुल्क पांच सौ रुपये और शुल्क पांच हजार रुपये लिया जाएगा कुल 65 सौ रुपये में 45 दिन के अंदर नामांतरण हो जाएगा। महापौर ने बताया कि अभी यह प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। सदन की स्वीकृति के बाद लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी फिर निस्तारण होगा। उसके बाद लागू किया जाएगा। लागू होने में कम से कम दो माह लगेगा।

सबके लिए खुले मंगल भवन के दरवाजे, शुल्क तय, शराब व मांस पर रोक बृजेंद्र स्वरूप पार्क बेनाझाबर में स्थित मंगल भवन बारातशाला के दाम भी कार्यकारिणी ने तय कर दिए। अन्त्योदय राशन कार्ड व दिव्यांगों (प्रमाण पत्र के साथ दिव्यांगों के निजी कार्य के लिए) 11 हजार रुपये एक दिन का किराया रखा गया है। इसमें सिक्योरिटी मनी पांच हजार रुपये अलग से देनी होगी। समारोह के बाद वापस हो जाएगी। इसके अलावा नगर निगम व जलकल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी स्थायी कर्मचारी के लिए 31 हजार रुपये और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारक (पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से अधिक न हो) के लिए 51 हजार रुपये रखे है। इसके अलावा पंजीकृत एनओसी तथा संस्था द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम जो कि वंचित समाज व ईडब्ल्यूएस से ही संबंधित है उनके लिए एक से 11 जोड़ों के सामूहिक विभाग के लिए 11 हजार ,11 से 21 हजार जोड़ों के सामूहिक विवाह के लिए 21 हजार रुपये और 21 से 51 जो़ड़ों के सामूहिक विवाह के लिए 51 हजार रुपये रखे है। सभी शुल्क में 18 फीसद जीएसटी लागू हैा। इसके अलावा गरीबों से 11 हजार रुपये और बाकी से 20 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी देनी होगी। समारोह के बाद वापस हो जाएगी। यह सिक्योरिटी मनी कुछ खराब होने के लिए जमा करायी गयी है। वहीं मंगल भवन के लिए कुछ शर्ते भी कार्यकारिणी ने लगायी है कि मांस व शराब के सेवन पर रोक लगा दी है। शराब पीने वालों की पहचान के लिए भवन में मशीन लगेगी। साथ ही चार माह के पहले बुकिंग नहीं है।

फजलगंज में बनी नयी बारातशाला का नामाकरण स्वर्गीय गंगूबाबा बारातशाला कर दिया, साथ ही बुंकिग शुल्क भी तय नगर निगम द्वारा वार्ड 20 फजलगंज में स्थित स्लाटर हाउस में बारातशाला का निर्माण कराया है। इसका नामाकरण शहीद गंगूबाबा के नाम पर कर दिया गया है।साथ ही शुल्क भी तय कर दिया है।अन्त्योदय राशन कार्ड व दिव्यांगों (प्रमाण पत्र के साथ दिव्यांगों के निजी कार्य के लिए) के लिए 21 हजार, नगर निगम व जलकल में कार्यरत स्थायी कर्मचारी, पार्षद व पूर्व पार्षद व ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारक (परिवारिक आय आठ लाख रुपये से अधिक न हो ) 51 हजार रुपये और अन्य के लिए 71 हजार रुपये शुल्क तय किया है।इसके अलावा पंजीकृत एनओसी तथा संस्था द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम जो कि वंचित समाज व ईडब्ल्यूएस से ही संबंधित है उनके लिए एक से 11 जोड़ों के सामूहिक विभाग के लिए 21 हजार ,11 से 21 जोड़ों के सामूहिक विवाह के लिए 51 हजार रुपये और 21 से 51 जो़ड़ों के सामूहिक विवाह के लिए एक लाख रुपये रखे है।सभी शुल्क में 18 फीसद जीएसटी लागू हैा। इसके अलावा पांच हजार रुपये सिक्योरिटी मनी देनी होगी। समारोह के बाद वापस हो जाएगी। इसके अलावा गरीबों से 11 हजार रुपये और बाकी से 20 हजार रुपये सिक्योरिटी मनी देनी होगी। समारोह के बाद वापस हो जाएगी। यह सिक्योरिटी मनी कुछ खराब होने के लिए जमा करायी गयी है।



नगर निगम अपने सभी बारातशाला व सामुदायिक केंद्र को खाली कराएगा महापौर ने आदेश दिए कि सभी जोनों में नगर निगम के जितने बारातशाला व सामुदायिक केंद्र है उनको खाली कराया जाए।सभी जोनल अफसर आठ दिन में खाली कराके बारातशाला व सामुदायिक केंद्र की चाबी जमा कराए ताकि उनके दाम भी तय कर दिए जाए गरीब समारोह कर सके।



कूड़ा निस्तारण न करके भुगतान उठाने वाली कंपनी की होगी जांच कार्यकारिणी ने सदस्यों ने मामला उठाया कि वर्ष 2020-21 में ईको स्टैंड कंपनी को 18 माह के लिए भाऊसिंह पनकी स्थित कूड़ा प्लांट में एकत्र 15 लाख मीट्रिक टन कूड़े के निस्तारण की जिम्मेदारी दी गयी थी।कंपनी नहीं कर पायी तो समय और बढ़ाया गया। लेकिन कूड़े का निस्तारण नहीं हुआ इस दौरान कंपनी का भुगतान कर दिया गया। महापौर ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को आदेश दिए कि इसकी जांच करायी जाए।साथ ही दोषी अफसरों व कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो।जल्द जांच करके रिपोर्ट दी जाए। इसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा देने के लिए लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी श्योर ट्रेड कंपनी को जिम्मेदारी दी गयी थी। कंपनी ने केवल दिखावा किया और भुगतान उठा लिया।इस मामले में भी महापौर ने जांच बैठा दी है।



श्रीप्रकाश के नाम पर पार्क, सड़क व चौराहा होगा महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि पूर्व मेयर व पूर्व गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के नाम उनके आवास पोखरपुर स्थित पार्क होगा।साथ ही उनके पुराने मकान दालमंड़ी की सड़क किसी और के नाम नहीं है तो उनके नाम होगी।साथ ही एक चौराहा उनके नाम किया जाएगा।



यह भी प्रस्ताव पास हुए गंगा बैराज स्थित अटल घाट की प्रतिमा पर छतरी लगायी जाएगी।

भैरोघाट सड़क का नाम अयोध्या मोक्ष धाम शांति पथ मार्ग रखा गया है। विद्युत शवदाह गृह का नाम अयोध्या मोझ धाम रखा गया है।भैरोघाट व मंदिर का नाम वहीं रहेगा।

मूलगंज में बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी है।एक बड़ी कम से 15 से 20 फीट की मूर्ति कहीं पार्क में लगायी जाएगी। इसके लिए जल्द जगह तय की जाएगी।

बाकरगंज में भक्त शिरोमणि मां कर्मा बाई की मूर्ति लगाने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। शासन को स्वीकृति के लिए भेजा है।

भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय नौबस्ता के पास की शिवाजी इंटर कालेज से भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय होते हुए यशोदानगर बाईपास तक रोड का नामाकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया।