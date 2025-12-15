कानपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर: 25 प्रतिशत जमा कर खरीदें केडीए के फ्लैट, मिलेगा तुरंत कब्जा

जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए अपने बचे साढ़े छह हजार फ्लैट की बिक्री के लिए एक बार फिर कुल फ्लैट की कीमत का 25 प्रतिशत रकम जमा करने पर कब्जा देने की योजना ला रहा है। इसके लिए 18 दिसंबर को होने वाली केडीए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। पहली बार नीलामी में मिले भूखंड विवादित होने पर वैकल्पिक भूखंड देने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव बोर्ड में लाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



केडीए अपने फ्लैट की बिक्री के लिए 31 मार्च 2025 की योजना लाया था, जिसमें ईडब्ल्यूएस के फ्लैट लेने पर उनकी कीमत का 25 प्रतिशत और अन्य वर्ग के फ्लैट में कीमत की 50 प्रतिशत रकम जमा करने पर कब्जा मिल जाएगा। बाकी रकम किस्त के रूप में आवंटी दे सकता था। इस चालू वित्तीय वर्ष में योजना नहीं आने के कारण फ्लैट की बिक्री पर असर पड़ा। एक बार फिर केडीए बोर्ड बैठक में फ्लैट की बिक्री के लिए योजना ला रहा है।