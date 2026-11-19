जागरण संवाददाता, कानपुर। Gold Silver Prices Today 19 Nov: चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी रिकार्ड तेजी के साथ निवेशकों को आकर्षित करने वाली चांदी अब लगातार टूट रही है। बीते दो महीने में कानपुर के सराफा बाजार में चांदी 88000 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है।

वहीं, गुरुवार को महज 24 घंटे के भीतर सोने के भाव में 4,800 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी में 2,800 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को सोना 1,38,500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 1,69,800 रुपये प्रति किलो थी, जबकि गुरुवार को दोनों धातुओं के भाव क्रमश: 1,33,700 और 1,67,000 रुपये पर पहुंच गए।



चांदी की मौजूदा गिरावट वैश्विक बाजार के लिहाज से भी असाधारण मानी जा रही है। वर्ष 2026 में अपने सर्वोच्च स्तर से चांदी करीब 60 प्रतिशत तक टूट चुकी है। नयागंज सराफा बाजार के रवि गुप्ता के अनुसार यह गिरावट वर्ष 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान दर्ज 57.6 प्रतिशत की गिरावट से भी अधिक है। स्थानीय बाजार में 10 सितंबर को चांदी 2,45,000 रुपये प्रति किलो थी, जो 19 नवंबर को घटकर करीब 1,67,000 रुपये रह गई।



सोने की कीमतों में भी गिरावट का असर साफ दिखाई दे रहा है। 10 सितंबर को कानपुर में सोना 1,58,000 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तर पर था। 19 नवंबर को इसका भाव घटकर करीब 1,33,700 रुपये रह गया। यानी दो महीने में सोना 24 हजार 300 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है। गुरुवार को आई तेज गिरावट ने सराफा बाजार में कारोबारियों और निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।



चांदी और सोने के भाव में आई नरमी का असर सहालग के बाजार पर भी पड़ सकता है। शादी-ब्याह के लिए आभूषण और उपहार खरीदने वाले ग्राहकों को अब पहले की तुलना में कम कीमत चुकानी होगी। चौक सराफा के कारोबारी पदम अग्रवाल का कहना है कि कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव अभी बना रह सकता है। इसलिए सहालग की खरीद के लिए यह सुनहरा मौका है।