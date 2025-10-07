घाटमपुर पावर प्लांट हादसा; कर्मी की मौत से आक्रोश, लोगों ने प्लांट का रास्ता किया जाम

कानपुर के घाटमपुर पावर प्लांट में एक कर्मी की मौत के बाद आक्रोश फैल गया जिसके चलते प्लांट का रास्ता जाम कर दिया गया। नेयवेली पावर प्लांट में 400 किलो के सिलिंडर के नीचे दबने से मजदूर की जान चली गई। बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं जो पहले भी विवादों में रही है। मृतक के प्रति उदासीनता के चलते कर्मियों में रोष है।

संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर(कानपुर)। नेयवेली पावर प्लांट में 400 किलो वजनी सिलिंडर के नीचे दबने से टेक्नीशियन की मौत के बाद बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड कंपनी फिर विवादों में घिर गई है। यह कंपनी पावर प्लांट में मेंटीनेंस का कार्य देख रही है। पहले भी इस कंपनी से जुड़े विवाद सामने आ चुके हैं। नेयवेली पावर प्लांट पर हुए हादसे को लेकर मंगलवार सुबह कर्मियों ने प्लांट के रास्ते पर जाम लगा दिया। कर्मचारियों को अंदर जाने से रोका।

कर्मचारियों के प्रति उदासीनता और लापरवाही की लगातार शिकायतें आती रही हैं। वर्ष 2020 में भी हादसे में एक मजदूर की मौत हो चुकी है। कई बार इसी कंपनी के ठेकेदारों के अंडर में काम करने आए मजदूरों ने हंगामा किया है। पावर प्लांट के अधिकारी काम में देरी के लिए भी इसी कंपनी को जिम्मेदार मानते रहे हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि इतने पर भी कंपनी को लगातार कैसे काम मिलता रहा है।

नेयेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) एनएलसी इंडिया लिमिटेड (51 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (49 प्रतिशत) के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। 1980 मेगावाट के इस पावर प्लांट में 660 मेगावाट की तीन यूनिट हैं। पहली यूनिट से विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। जबकि, दूसरी यूनिट बनकर तैयार है और जल्द ही विद्युत उत्पादन शुरू होगा। वहीं, तीसरी यूनिट का कार्य भी जारी है। पावर प्लांट की कुल लागत 21 हजार 780 करोड़ रुपये है। इस पावर प्लांट से 75 प्रतिशत बिजली उत्तर प्रदेश तो 25 प्रतिशत असम सरकार को जाएगी। पावर प्लांट में प्रमुख रूप से तीन कंपनियां काम कर रही है।