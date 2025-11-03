गंगा बैराज से मैनावती मार्ग को जोड़ने के लिए बनेंगे दो मार्ग, कानपुर में 3.5 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण

जागरण संवाददाता, कानपुर। गंगा बैराज के समानांतर मैनावती मार्ग से सिंहपुर की छह किलोमीटर सड़क की मरम्मत केडीए 28 करोड़ रुपये से कराएगा। सड़क के साथ ही जल निकासी के लिए दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्मट भी बनाया जाएगा ताकि बरसात में सड़क उखड़े नहीं। इसके अलावा गंगा बैराज और मैनावती मार्ग से सिंहपुर की सड़क को जोड़ने के लिए बीच में दो जगह सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण के लिए 3.5 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसके निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया है। अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। दोनों सड़कों के निर्माण सीमा एक साल रखी गयी है।

सिंहपुर के पास केडीए ने अपार्टमेंट का निर्माण कराया है। इसके चलते मैनावती मार्ग से सिंहपुर तक छह किलोमीटर सड़क को दो लेन से चार लेन वर्ष 2014 में पूर्व उपाध्यक्ष जयश्री ने 16 करोड़ रुपये से कराया था। सड़क का स्वामित्व पीडब्ल्यूडी के पास है। वर्ष 2022 में जल निगम ने सीवर लाइन डालने के लिए सड़क खोद डाली गयी। स़ड़क खतरनाक हो गयी है। खोदी होने के कारण दिनभर धूल उड़ती रहती है लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है।

प्राधिकरण ने पिछले साल सड़क के बीच में डिवाइडर का निर्माण और रोड लाइट लगवायी है। सड़क पर दो-दो फीट गड़्ढे होने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। केडीए न्यू कानपुर सिटी योजना ला रहा है। सड़क का निर्माण कराया जाना है। पीडब्ल्यूडी ने अनुमति प्रमाण पत्र दे दिया है। इसके तहत केडीए ने 28 करोड़ रुपये से सड़क निर्माण का खाका तैयार किया है। सड़क के दोनों तरफ जल निकासी की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि बरसात में पानी नहीं भरे। जल निकासी तुरन्त हो जाए।