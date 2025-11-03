Language
    गंगा बैराज से मैनावती मार्ग को जोड़ने के लिए बनेंगे दो मार्ग, कानपुर में 3.5 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण

    By Rahul Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    गंगा बैराज के समानांतर मैनावती मार्ग से सिंहपुर तक 28 करोड़ रुपये की लागत से सड़क की मरम्मत की जाएगी। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और उनका सफर आसान हो जाएगा। यह सड़क मरम्मत परियोजना क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

    गंगा बैराज।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गंगा बैराज के समानांतर मैनावती मार्ग से सिंहपुर की छह किलोमीटर सड़क की मरम्मत केडीए 28 करोड़ रुपये से कराएगा। सड़क के साथ ही जल निकासी के लिए दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्मट भी बनाया जाएगा ताकि बरसात में सड़क उखड़े नहीं। इसके अलावा गंगा बैराज और मैनावती मार्ग से सिंहपुर की सड़क को जोड़ने के लिए बीच में दो जगह सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण के लिए 3.5 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसके निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया है। अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। दोनों सड़कों के निर्माण सीमा एक साल रखी गयी है।

    सिंहपुर के पास केडीए ने अपार्टमेंट का निर्माण कराया है। इसके चलते मैनावती मार्ग से सिंहपुर तक छह किलोमीटर सड़क को दो लेन से चार लेन वर्ष 2014 में पूर्व उपाध्यक्ष जयश्री ने 16 करोड़ रुपये से कराया था। सड़क का स्वामित्व पीडब्ल्यूडी के पास है। वर्ष 2022 में जल निगम ने सीवर लाइन डालने के लिए सड़क खोद डाली गयी। स़ड़क खतरनाक हो गयी है। खोदी होने के कारण दिनभर धूल उड़ती रहती है लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है।

    प्राधिकरण ने पिछले साल सड़क के बीच में डिवाइडर का निर्माण और रोड लाइट लगवायी है। सड़क पर दो-दो फीट गड़्ढे होने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। केडीए न्यू कानपुर सिटी योजना ला रहा है। सड़क का निर्माण कराया जाना है। पीडब्ल्यूडी ने अनुमति प्रमाण पत्र दे दिया है। इसके तहत केडीए ने 28 करोड़ रुपये से सड़क निर्माण का खाका तैयार किया है। सड़क के दोनों तरफ जल निकासी की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि बरसात में पानी नहीं भरे। जल निकासी तुरन्त हो जाए।


    इसके अलावा मैनावती मार्ग से बैराज जोड़ने वाले रास्तों को भी चौड़ा और दुरुस्त किया जाएगा। जागेश्वर मंदिर मैनावती मार्ग से सिंहपुर की तरफ जाने वाले रास्ते में बायीं तरफ पड़ने वाले मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए दोनों जगह जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। 40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाया गया है। केडीए के अधिशासी अभियंता अमन तिवारी ने बताया कि मैनावती मार्ग से सिंहपुर और बैराज से जोड़ने वाले दोनों मार्गों को दुरुस्त करने के लिए खाका तैयार हो रहा है। जल निकासी का ध्यान रखा जाएगा।

    गंगा बैराज के समानांतरण 28 करोड़ से मैनावती मार्ग से सिंहपुर की छह किलोमीटर सड़क बनेगी। दोनों तरफ जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सड़क भी चौड़ी होगी। इसके अलावा गंगा बैराज व मैनावती मार्ग को जोड़ने के लिए दो जगह आठ-आठ सौ मीटर सड़कों का निर्माण होगा। इसमें 3.5 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जाएगी। सड़क चौड़ी होगी करीब 30 करोड़ रुपये वसूले जाएगे।