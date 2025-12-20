Language
    कानपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष से धोखाधड़ी, हर माह 25 हजार देने का झांसा देकर हड़पे 10 लाख

    By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:03 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। 25 हजार रुपये प्रतिमाह मिलने के लालच में शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता ने 10 लाख रुपये गंवा दिए। उनके साथ ठगी की यह घटना फूलबाग स्थित मेडिकल स्टोर संचालक ने की और मामला खुलने पर वह परिवार लेकर भाग गया। धोखाधड़ी होने पर पीड़ित ने फीलखाना थाने में संचालक समेत तीन आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपितों के मोबाइल नंबर बंद होने पर पुलिस ने उनके नंबर सर्विलांस पर लगाए हैं।

    कैंट के पीतांबरा नवशील अपार्टमेंट निवासी पवन गुप्ता के मुताबिक, काकादेव के नवीन नगर जय कीरत अपार्टमेंट में रहने वाले हिमांशु पेशवानी का फूलबाग में राहत मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाने के चलते हिमांशु और उसके पिता महेश पेशवानी से एक साल से परिचय है। इसबीच हिमांशु ने उनसे कहा कि वह पिता और पत्नी निकिता पेशवानी के साथ मिलकर दवा की एक कपंनी में निवेश करने की योजना बताई।

     

    कहा कि प्रतिमाह 25 हजार रुपये लाभ भी मिलेगा। रुपयों की गारंटी भी उसने ली। पहले कई बार उसे मना कर दिया, लेकिन बार-बार करने पर वह तैयार हो गए। उन्होंने विश्वास में आकर 15 फरवरी 2025 को 10 लाख रुपये चेक के माध्यम से हिमांशु को दे दिए, लेकिन कुछ समय बाद उसका बर्ताव बदल गया। इसके बाद जब रुपये मांगे तो टालने लगा। 10 अक्टबूर को दुकान में मिलने गए तो हिमांशु हाथापाई पर उतारू हो गया और धमकाने लगा।

     

    नवंबर को उसके मोबाइल नंबर पर काल की पर मोबाइल स्विच आफ था। पता चला वह पत्नी के साथ भाग निकला। दुकान पर उसके पिता महेश पेशवानी से बात की, पर वह गाली-गलौज करने लगे और धमकाया पीड़ित ने संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार से शिकायत की। उनके आदेश पर फीलखाना थाने में तीनों आरोपितों पर मुकदमा दर्ज हुआ। थाना प्रभारी शरद तिलारा ने बताया कि जांच की जा रही है।