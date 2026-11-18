जागरण संवाददाता, कानपुर। बजरिया थाने की पुलिस ने मंगलवार देर रात गांजा और स्मैक की तस्करी करने वाले चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 127 ग्राम स्मैक और 10 किलो गांजा बरामद हुआ।

आरोपित स्मैक को कपड़ा और ग्राम को मीटर कोडवर्ड बोलकर माल आर्डर लेकर सप्लाई करते थे। गिरोह बाराबंकी से मादक पदार्थ लाकर अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज समेत जिलों में सप्लाई करते थे। रुपये लेने के लिए जनसेवा केंद्रों के क्यूआर भेजते थे।