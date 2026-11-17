जागरण संवाददाता, कानपुर। सनातनी को पीर पर चादर चढ़ाने के बजाय अपने आराध्य हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। जब हमारे पास संकटमोचन हनुमान जी जैसे परम शक्तिशाली आराध्य हैं, तो हमें अपनी आस्था को इधर-उधर भटकाने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें निराला नगर स्थित रेलवे ग्राउंड में आयोजित हो रही श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन सोमवार को कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहीं।

उन्होंने गोपाष्टमी पर कथा पंडाल में गोमाता का पूजन किया। साथ ही श्रीकृष्ण एवं रुक्मिणी का विवाह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पंडाल राधे-राधे और श्रीकृष्ण के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। कथा में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला वर्णन करते हुए कहा कि भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ने और ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी उंगली पर सात दिनों तक गिरिराज गोवर्धन पर्वत धारण किया। इसके जरिये संदेश दिया कि मनुष्य को कभी भी अपने धन, पद और शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए।