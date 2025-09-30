Language
    आज शाम जेल से बाहर आएंगे सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, पत्नी नसीम पहुंची महाराजगंज

    By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:53 PM (IST)

    सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई का परवाना रेडियो ग्राम से महाराजगंज जेल भेजा गया है जहां से शाम 530 बजे उनकी रिहाई संभावित है। गैंगस्टर मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कोर्ट में जमानतें दाखिल की गईं। प्रशासनिक आधार पर उन्हें जिला कारागार से महाराजगंज जेल भेजा गया था। इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी महराजगंज पहुंच चुकी हैं।

    पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई आज (File Photo)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का रिहाई परवाना रेडियो ग्राम से महाराजगंज जेल भेज दिया गया है। महाराजगंज जेल से शाम 5:30 बजे उनकी रिहाई प्रस्तावित है।

    गैंग्स्टर के मुकदमे में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कोर्ट में उनकी जमानतें दाखिल की गई थी। सोमवार को कोर्ट से जिला जेल रिहाई परवाना भेजा गया था। मंगलवार को सुबह कोर्ट में जेल अधीक्षक ने रिपोर्ट दी के इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है।

    प्रशासनिक का आधार पर उन्हें जिला कारागार से महाराजगंज जेल भेजा गया था। इसके बाद कोर्ट ने महाराजगंज जेल के लिए रिहाई परवाना जारी किया।

    इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया की रेडियोग्राम और ईमेल से रिहाई परवाना महाराजगंज जेल भेज दिया गया है। शाम को इरफान की रिहाई हो जाएगी। इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी महराजगंज पहुंच गई है।

