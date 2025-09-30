आज शाम जेल से बाहर आएंगे सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, पत्नी नसीम पहुंची महाराजगंज

जागरण संवाददाता, कानपुर। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का रिहाई परवाना रेडियो ग्राम से महाराजगंज जेल भेज दिया गया है। महाराजगंज जेल से शाम 5:30 बजे उनकी रिहाई प्रस्तावित है।

गैंग्स्टर के मुकदमे में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कोर्ट में उनकी जमानतें दाखिल की गई थी। सोमवार को कोर्ट से जिला जेल रिहाई परवाना भेजा गया था। मंगलवार को सुबह कोर्ट में जेल अधीक्षक ने रिपोर्ट दी के इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है।