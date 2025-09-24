कानपुर प्रेस क्लब के पू्र्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित छह माह के लिए जिला बदर, जमीन कब्जाने और रंगदारी के 21 मामले

कानपुर के सिविल लाइंस में मैरी एंड मैरीमैन कंपाउंड की जमीन कब्जाने के मामले में पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित को 6 महीने के लिए जिलाबदर कर दिया गया है। 339 दिन जेल में रहने के बाद वे जमानत पर रिहा हुए थे। पुलिस ने उन्हें जमीन कब्जाने और रंगदारी के 21 मामलों में गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी।

जागरण संवाददाता, कानपुर। सिविल लाइंस में मैरी एंड मैरीमैन कंपाउंड की एक हजार करोड़ की जमीन कब्जाने के मामले में 3 जुलाई को 339 दिन बाद रिहा हुए पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने छह माह के लिए जिलाबदर कर दिया गया है।

पिछले साल 28 जुलाई से जेल में बंद प्रेसक्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित तीन जुलाई को जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। गए। सिविल लाइंस में मैरी एंड मैरीमैन कंपाउंड की करोड़ों की जमीन कब्जाने और रंगदारी समेत 21 मुकदमों में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था।