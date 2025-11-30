पंचतत्व में विलीन हुए श्रीप्रकाश जायसवाल, कानपुर में बेटों ने दी मुखाग्नि; डिप्टी CM केशव भी पहुंचे

जागरण संवाददाता, कानपुर। लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीन बार सांसद और 10 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री रहे श्री प्रकाश जायसवाल रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। नम आंखों से सैकड़ों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। आर्य समाज पद्धति से भैरो घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। दोनों पुत्रों और तीन पौत्रों ने मुखाग्नि दी। इसके बाद चिता में हवन सामग्री की आहुतियां डाली गईं। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान दिया गया। इस दौरान श्रीप्रकाश अमर रहे के नारे लगाए गए।

अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को कैनाल रोड स्थित पुश्तैनी घर और फिर तिलकहाल ले जाया गया। भले ही कोई प्रदेश स्तर का वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचा, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, सांसद रमेश अवस्थी, भाजपा विधायकों समेत जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे।

सुबह 11:40 बजे फूलों से सजाई गई डीसीएम पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया। जिले भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रीप्रकाश अमर रहे के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहां से उनका पार्थिव शरीर कैनाल रोड स्थित पुश्तैनी घर लाया गया। यहां पर इस समय उनके छोटे भाई रवींद्र जायसवाल रहते हैं।

इसके बाद उनका पार्थिव शरीर दोपहर अंतिम दर्शन के लिए 12:50 तिलकहाल ले जाया गया। यहां बने मकानों की छतों से पार्थिव शरीर पर फूल बरसाए गए। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता और ग्रामीण इकाई अध्यक्ष संदीप शुक्ला के साथ कांग्रेसियों ने उनके पार्थिव शरीर पर कांग्रेस का झंडा उढ़ाया। दोपहर 1:40 बजे पार्थिव शरीर भैरो घाट पहुंचा।

यहां पहले से ही सैकड़ों कांग्रेसी और लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। पार्थिव शरीर को गार्ड आफ आनर दिया गया। इसके बाद बड़े बेटे सिद्धार्थ जायसवाल, छोटे बेटे गौरव जायसवाल, पौत्र रौनक, राघव, शिवम ने मिलकर मुखाग्नि दी।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री राकेश सचान, सांसद रमेश अवस्थी, एमएलसी सलिल विश्नोई, विधायक सुरेंद्र मैथानी ने स्वजनों को ढांढस बधाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीप्रकाश जायसवाल ने शहर ही नहीं देश के लिए खूब काम किया। उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। भगवान हरि उन्हें अपनों चरणों में स्थान दें।

इस अवसर पर आलोक मिश्रा, हरप्रकाश अग्निहोत्री, सोहेल अंसारी, मदन मोहन शुक्ला, शंकर दत्त मिश्रा, पूर्व विधायक गणेश दीक्षित, सोहेल अंसारी, सतीश निगम, नरेश चंद्र त्रिपाठी, डा. शैलेंद्र दीक्षित, इखलाक अहमद डेविड, व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा, चंद्राकर दीक्षित, सुरेश गुप्ता, धर्मेंद्र जायसवाल, कुलदीप सिंह, रितेश यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।