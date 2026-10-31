दीपावली से पहले कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 10 क्विंटल मिठाई और 270 किलो खोवा कराया नष्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली और भाई दूज के मद्देनजर मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तीन स्थानों पर कार्रवाई की। स्वर्ण जयंती विहार की एक मिष्ठान निर्माणशाला से लगभग 10 क्विंटल खराब रंगीन मिठाई नष्ट कराई गई।

घंटाघर और पनकी में अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे करीब 270 किलोग्राम खोवा को भी नष्ट कराया गया। कुल खाद्य सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 2.95 लाख रुपये है। सहायक आयुक्त खाद्य संजय प्रताप सिंह ने बताया कि स्वर्ण जयंती विहार, कोयला नगर, देहली सुजानपुर स्थित कारखाने का निरीक्षण किया। वहां मिली खराब मिली मिठाई को नष्ट कराया गया, जिसकी करीब दो लाख रुपये आंकी गई। वहीं प्रतिष्ठान का पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई की गई।