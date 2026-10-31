कानपुर चकेरी एयरपोर्ट पर बनेंगे 5 नए हैंगर, चार्टर्ड विमानों की पार्किंग होगी आसान; 2 महीने में पूरा होगा काम

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी एयरपोर्ट के विस्तार की राह खुल गई है। एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन की पार्किंग की लिए पांच हैंगर की सुविधा जल्द मिलने लगेगी। इसकी जिम्मेदारी यूवाई एविएशन को मिली है। हैंगर बनाने पर काम शुरू हो गया है। दो माह बाद यह सुविधा देने की तैयारी है।

अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और बड़े नेताओं के चार्टर्ड प्लेन की आवाजाही को देखते हुए अब शहर में यह सुविधा अहम होगी।

चुनावी सभाओं के दौरान चार्टर्ड प्लेन उतारने के साथ उनकी सुरक्षित पार्किंग मिलेगी। विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेता हेलिकाप्टर से जनसभाओं में पहुंचते हैं। ऐसे में एक ही दिन में कई हेलिकाप्टरों की आवाजाही होने पर पार्किंग की समस्या नहीं रहेगी।

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पार्किंग की पड़ी थी जरूरत अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देशभर के अति विशिष्ट लोग पहुंचे थे। विमानों की सीमित पार्किंग की व्यवस्था के कारण प्रधानमंत्री और विदेशी मेहमान समेत चार के विमानों के पार्किग आरक्षित की गई थी। तब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और साउथ के फिल्म स्टार पवन कल्याण के चार्टर्ड विमानों की पार्किंग चकेरी एयरपोर्ट पर कराई गई थी। इन दोनों के साथ ही 11 अति विशिष्ट लोगों को अयोध्या में छोड़ने के बाद उनके विमानों की पार्किंग चकेरी एयरपोर्ट पर ही कराई गई थी।

दूसरे दिन यहां से यह विमान अयोध्या पहुंचे थे और अति विशिष्ट लोगों को लेकर गंतव्य तक पहुंचे थे। तभी से यहां पार्किंग के लिए हैंगर की आवश्यकता जताई जा रही थी। अब यहां पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है। पांच हैंगर बनाए जाएंगे। पार्किंग की व्यवस्था यूवाई एविएशन को दी गई है।

जमीन आवंटन प्रक्रिया पूरी एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से अनुमति और किराए पर जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट निदेशक प्रदीप यादव ने बताया कि एयरपोर्ट पर जल्द विमानों के लिए हैंगर की सुविधा मिलने लगेगी। हैंगर बनने के बाद पार्किंग का किराया तय होगा।

नए टर्मिनल पर यह सुविधाएं एक साथ तीन तीन हवाई जहाज खड़े होने की व्यवस्था

डिपार्चर साइड में 300 व एराइवल साइड में 150 यात्रियों के बैठने की क्षमता

टर्मिनल पर 150 चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था

नए टर्मिनल की विशेषताएं