Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 31 अक्टूबर के कानपुर मंडी से ताजा भाव

गल्ला (प्रति क्विंटल)

गल्ला गेहूं दड़ा 2800-2825

गल्ला आर.आर. 21 2850-2900

गल्ला गेहूं फार्म 3000-3100

गल्ला जौ 2900-3000

गल्ला बेझर -

गल्ला ज्वार 2100-3000

गल्ला बाजरा 2300-2400

गल्ला मकाई 2300-2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

दलहन चना 6700-6800

दलहन अरहर 6900-7000

दलहन मसूर 5800-6000

दलहन मटर 4300-4400

दलहन उड़द हरा 8800-9600

दलहन उड़द काला 7000-8600

दलहन मूंग 7500-8000

दाल (प्रति क्विंटल)

दाल अरहर फूल 13500-13600

दाल अरहर स्पेशल 10700-10800

दाल चना दाल 8600-8700

दाल मटर दाल 5300-5400

दाल मसूर मलका 6950-7000

दाल मसूर दाल 7150-7200

दाल उड़द दाल 8500-13500

दाल उड़द धोवा 10000-12000

दाल मूंग दाल 7800-9200

दाल मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल चावल अरवा 2800-4000

चावल बासमती 1 नंबर 10500-11000

चावल सेला 3000-4000

चावल बासमती 2 नंबर 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

आटा-मैदा आटा 1600-1650

आटा-मैदा मैदा 1610-1660

आटा-मैदा सूजी 1700-1730

तिलहन (प्रति क्विंटल)

तिलहन लाही 8050-8150

तिलहन अलसी 6900-7000

तिलहन अंडी 5100-5200

तिलहन तिल्ली 10000-15000

तिलहन मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12600

तिलहन मूंगफली दाना बटाली 11700-13400

तिलहन सेहुंआ 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

तेल सरसों कोल्हू 18700-18800

तेल अलसी 19400-19500

तेल अंडी 18100-18200

खली (प्रति क्विंटल)

खली सरसों 3400-3450

खली अलसी 7200-7300

खली अंडी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

वनस्पति बावर्ची 2160-2157

वनस्पति मयूर 2160-2157

गुड़ (प्रति क्विंटल)

गुड़ मंगलोर लड्डू 5550-5650

गुड़ देशी भेली 5550-5650

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

शक्कर एम.30 6000-6200

देशी घी (प्रति क्विंटल)

देशी घी खुर्जा 73000-73500

देशी घी औरैय्या 70000-71000

देशी घी माधौगढ़ 71000-72000

बारदाना

बारदाना 3 वी.एस. 5200-6500

बारदाना हरा पट्टा 7000-7200

बारदाना बीटी 8600-8800

बारदाना एटी -

सुतली (प्रति क्विंटल)

सुतली 72 इंच 17000-17500

सुतली 90 इंच 20000-21000

रुई (प्रति क्विंटल)

रुई गुजरात (797) -