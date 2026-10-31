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Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 31 अक्टूबर के कानपुर मंडी से ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 31 Oct 2026 06:48 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, तेल और तिलहन के भाव अलग-अलग स्तर पर रहे। सोने-चांदी ...और पढ़ें

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HighLights

  1. गेहूं दड़ा 2800-2825 रुपये प्रति क्विंटल बिका

  2. अरहर दाल फूल का भाव 13500-13600 रुपये रहा

  3. चांदी 999 टंच 1.85 लाख रुपये प्रति किलो दर्ज

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, तेल और तिलहन के भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार हुआ। गेहूं दड़ा 2800 से 2825 रुपये क्विंटल और गेहूं फार्म 3000 से 3100 रुपये क्विंटल बिका। चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6900 से 7000 रुपये क्विंटल रही।

दालों में अरहर फूल का भाव 13500 से 13600 रुपये और चना दाल 8600 से 8700 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया। बासमती चावल एक नंबर 10500 से 11000 रुपये क्विंटल बिका। सरसों कोल्हू तेल 18700 से 18800 रुपये और अलसी तेल 19400 से 19500 रुपये क्विंटल रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये क्विंटल दर्ज हुआ।

सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1.85 लाख रुपये प्रति किलो रही, जबकि सोना बिस्कुट 141200 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका। गिन्नी का भाव 105100 से 105600 रुपये प्रति नग रहा। 

कानपुर का बाजार भाव

कानपुर, शनिवार | खुले बाजार के थोक भाव
श्रेणी वस्तु भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
गल्ला गेहूं दड़ा 2800-2825
गल्ला आर.आर. 21 2850-2900
गल्ला गेहूं फार्म 3000-3100
गल्ला जौ 2900-3000
गल्ला बेझर -
गल्ला ज्वार 2100-3000
गल्ला बाजरा 2300-2400
गल्ला मकाई 2300-2400
दलहन (प्रति क्विंटल)
दलहन चना 6700-6800
दलहन अरहर 6900-7000
दलहन मसूर 5800-6000
दलहन मटर 4300-4400
दलहन उड़द हरा 8800-9600
दलहन उड़द काला 7000-8600
दलहन मूंग 7500-8000
दाल (प्रति क्विंटल)
दाल अरहर फूल 13500-13600
दाल अरहर स्पेशल 10700-10800
दाल चना दाल 8600-8700
दाल मटर दाल 5300-5400
दाल मसूर मलका 6950-7000
दाल मसूर दाल 7150-7200
दाल उड़द दाल 8500-13500
दाल उड़द धोवा 10000-12000
दाल मूंग दाल 7800-9200
दाल मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल चावल अरवा 2800-4000
चावल बासमती 1 नंबर 10500-11000
चावल सेला 3000-4000
चावल बासमती 2 नंबर 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
आटा-मैदा आटा 1600-1650
आटा-मैदा मैदा 1610-1660
आटा-मैदा सूजी 1700-1730
तिलहन (प्रति क्विंटल)
तिलहन लाही 8050-8150
तिलहन अलसी 6900-7000
तिलहन अंडी 5100-5200
तिलहन तिल्ली 10000-15000
तिलहन मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12600
तिलहन मूंगफली दाना बटाली 11700-13400
तिलहन सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
तेल सरसों कोल्हू 18700-18800
तेल अलसी 19400-19500
तेल अंडी 18100-18200
खली (प्रति क्विंटल)
खली सरसों 3400-3450
खली अलसी 7200-7300
खली अंडी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
वनस्पति बावर्ची 2160-2157
वनस्पति मयूर 2160-2157
गुड़ (प्रति क्विंटल)
गुड़ मंगलोर लड्डू 5550-5650
गुड़ देशी भेली 5550-5650
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
शक्कर एम.30 6000-6200
देशी घी (प्रति क्विंटल)
देशी घी खुर्जा 73000-73500
देशी घी औरैय्या 70000-71000
देशी घी माधौगढ़ 71000-72000
बारदाना
बारदाना 3 वी.एस. 5200-6500
बारदाना हरा पट्टा 7000-7200
बारदाना बीटी 8600-8800
बारदाना एटी -
सुतली (प्रति क्विंटल)
सुतली 72 इंच 17000-17500
सुतली 90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
रुई गुजरात (797) -
रुई देशी बंगाल 16500-16600

सराफा बाजार

वस्तु इकाई भाव (₹)
चांदी कच्ची प्रति किग्रा. -
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा. 185000
सिक्का प्रति नग 2100-2200
सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 141200
सोना रवा प्रति 10 ग्राम -
गिन्नी प्रति नग 105100-105600

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