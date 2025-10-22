दीपावली पर आग ने मचाई तबाही, पटाखे और दीए की चिंगारी से 25 जगहों पर लगी आग

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली की रात से लेकर गोवर्धन पूजा के दिन तक पटाखों और दीए की चिंगारी से शहर में 25 से ज्यादा जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। सभी घटनाओं पर सूचना पाकर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि किदवई नगर थानाक्षेत्र के साकेत नगर में बाइक गोदाम, रेस्टोरेंट और फ्लैट में लगी भीषण आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। इसी तरह शहर चकेरी में शार्ट सर्किट से आटो पार्ट्स की दुकान, एक्सप्रेस रोड में गाेदाम और नौघड़ा में बिजली के तारों के टकराने से लगी आग के चलते अफरा-तफरी मची रही।

किदवई नगर थानाक्षेत्र के साकेत नगर निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता का इलाके में शुभम भोजनालय है। करीब छह महीने पहले ही उन्होंने पड़ोस में शुभम फूड जर्नी के नाम से नया रेस्टोरेंट बनाया था। मंगलवार करीब 6 बजे सामने स्थित दीप सिनेमा के गार्ड ने रेस्टोरेंट से आग की लपटें उठती देखीं। इसके बाद गार्ड ने रेस्टाेरेंट मालिक और यूपी-112 पर आग लगने की सूचना दी। इसके बाद थाना पुलिस और फजलगंज फायर स्टेशन से दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार करके आग को बढ़ने से रोक दिया। इसके बावजूद आग की चपेट में आने से अशोक नगर निवासी अशोक बाजपेई की जनरल स्टाेर की दुकान भी चपेट में आकर जल गई। रेस्टोरेंट मालिक के मुताबिक आग से करीब एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उधर, गोविंदनगर स्थित स्वामी मोटर्स के मालिक दीपक अग्रवाल ने साकेत नगर में किराए पर गोदाम ले रखा है। सोमवार रात गाेदाम में आग लग गई। लोगों ने लपटें उठती देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर कर्मी जबतक आग पर काबू पाते, उससे आग की चपेट में आकर गोदाम में खड़ीं 13 बाइकें जलकर खाक हो गईं। स्वामी मोटर्स के नाम से बाइक शोरूम चलाने वाले दीपक अग्रवाल का साकेत नगर ओसियन ग्रैंड होटल के पास ओम प्रकाश तनवानी के प्लाट में बाइक गोदाम बना रखा है। दीपावली की रात पटाखों से निकली चिंगारी गोदाम तक पहुंची, जिससे आग लग गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

इसी तरह चकेरी के अहिरवां के संजीव नगर निवासी दिलीप गुप्ता की घर से 200 मीटर की दूरी पर आटो पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर की दुकान है, जिसके बेसमेंट में गाड़ियों की सर्विसिंग का काम होता है। जबकि ऊपर दुकान और पीछे गोदाम बना हुआ है। दिलीप के अनुसार बीते सोमवार को दीपावली की रात 11 बजे के करीब वह पूजा करके दुकान बंद करके घर आ गए थे। इसी दौरान शार्ट सर्किट से बेसमेंट में आग लग गई। आग ने दुकान और गोदाम को चपेट में ले लिया, जिसमें खड़ी 13 बाइक और एक स्कूटी जलकर खाक हो गई। साथ ही खिड़की और दरवाजे भी जल गए। मंगलवार सुबह बाइक मैकेनिक छोटू दुकान से सामान लेने के लिए पहुंचा तो धुआं उठता देख मालिक दिलीप को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने आग को काबू किया। दिलीप के मुताबिक आठ से दस लाख का माल का नुकसान हुआ है।