Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर में दीपावली में हादसा, शार्ट सर्किट से डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग

    By Vipin Trivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:17 PM (IST)

    कानपुर में दीपावली के दिन एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदनगर में सोमवार तड़के डिपार्टमेंटल स्टोर में शार्ट सर्किट होने से आग लग गई। दुकान से लपटें और धुआं उठता देख मार्निंग वाकर्स ने दुकानदार और यूपी 112 पर पुलिस सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों की मदद से आग को करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद काबू कर लिया गया। गनीमत रही कि अगर की लपटें पहली मंजिल तक नहीं पहुंचीं। नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। दुकानदार पहली मंजिल पर परिवार समेत सो रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दबौली निवासी वीरेंद्र नारायण बाजपेई ने घर पर ही डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रखा है। परिवार में पत्नी सुधा और दीपावली पर मुंबई से घर आयी बेटी प्रियंका हैं। वीरेंद्र ने बताया कि त्योहारी बाजार होने के कारण रविवार रात करीब दो बजे दुकान बंद करके वह परिवार समेत पहली मंजिल पर सो रहे थे। सोमवार सुबह पांच बजे मार्निंगवाक पर निकले मुहल्ले वालों के शोर मचाने पर आंख खुली तो स्टोर में आगे की तरफ आग लगने की जानकारी हुई।

    इसके बाद वह भागकर पत्नी और बेटी के साथ नीचे पहुंचे तो भूतल में धुआं भरा हुआ था। उन्होंने अंदर से स्टोर में जाने की कोशिश की, लेकिन धुएं और लपटों के चलते पीछे हट गए। इसके बाद बाहर से ताला खोलकर शटर उठाने का प्रयास किया, लेकिन शटर नहीं खुला। इसके बाद मुहल्ले वालों की मदद से शटर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी दमकल कर्मी सूचना पर आ गए।

    तत्काल दमकल कर्मियों ने कटर के जरिए लोहे के शटर को काटकर पानी की बौछार शुरू की। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मी आग पर काबू पा सके। हालांकि आग की लपटें पहली मंजिल तक नहीं पहुंचने से गृहस्थी बच गई। जबकि दुकान में रखा करीब 20 लाख रुपये का माल जलकर खाक हो गया। गोविंदनगर थाना प्रभारी रिकेश सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। आग को समय से काबू कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है।