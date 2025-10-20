कानपुर में दीपावली में हादसा, शार्ट सर्किट से डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदनगर में सोमवार तड़के डिपार्टमेंटल स्टोर में शार्ट सर्किट होने से आग लग गई। दुकान से लपटें और धुआं उठता देख मार्निंग वाकर्स ने दुकानदार और यूपी 112 पर पुलिस सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों की मदद से आग को करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद काबू कर लिया गया। गनीमत रही कि अगर की लपटें पहली मंजिल तक नहीं पहुंचीं। नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। दुकानदार पहली मंजिल पर परिवार समेत सो रहा था।

दबौली निवासी वीरेंद्र नारायण बाजपेई ने घर पर ही डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रखा है। परिवार में पत्नी सुधा और दीपावली पर मुंबई से घर आयी बेटी प्रियंका हैं। वीरेंद्र ने बताया कि त्योहारी बाजार होने के कारण रविवार रात करीब दो बजे दुकान बंद करके वह परिवार समेत पहली मंजिल पर सो रहे थे। सोमवार सुबह पांच बजे मार्निंगवाक पर निकले मुहल्ले वालों के शोर मचाने पर आंख खुली तो स्टोर में आगे की तरफ आग लगने की जानकारी हुई।

इसके बाद वह भागकर पत्नी और बेटी के साथ नीचे पहुंचे तो भूतल में धुआं भरा हुआ था। उन्होंने अंदर से स्टोर में जाने की कोशिश की, लेकिन धुएं और लपटों के चलते पीछे हट गए। इसके बाद बाहर से ताला खोलकर शटर उठाने का प्रयास किया, लेकिन शटर नहीं खुला। इसके बाद मुहल्ले वालों की मदद से शटर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी दमकल कर्मी सूचना पर आ गए।