Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की, कानपुर के साइबर थाने में FIR

    By Gaurav Dixit Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:01 PM (IST)

    कानपुर में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद एक अधिवक्ता ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। मैनपुरी से सांसद और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव व उनकी बेटी की आपत्तिजनक फोटो प्रचलित होने पर शहर के एक अधिवक्ता ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साइबर टीम जांच में जुटी है।

    अधिवक्ता प्रवीन यादव के मुताबिक इंटरनेट मीडिया पर एक आइडी से डिंपल और उनकी बेटी की आपत्तिजनक फोटो अपलोड की गई। आरोप है कि यह फोटो बदनीयती से खींची गई है।

    इससे लोग आहत हैं। इस तरह से महिलाओं की निजता का भंग करना अपराध है। थाना प्रभारी सतीश यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।