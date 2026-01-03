मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की, कानपुर के साइबर थाने में FIR

जागरण संवाददाता, कानपुर। मैनपुरी से सांसद और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव व उनकी बेटी की आपत्तिजनक फोटो प्रचलित होने पर शहर के एक अधिवक्ता ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साइबर टीम जांच में जुटी है।

अधिवक्ता प्रवीन यादव के मुताबिक इंटरनेट मीडिया पर एक आइडी से डिंपल और उनकी बेटी की आपत्तिजनक फोटो अपलोड की गई। आरोप है कि यह फोटो बदनीयती से खींची गई है।

इससे लोग आहत हैं। इस तरह से महिलाओं की निजता का भंग करना अपराध है। थाना प्रभारी सतीश यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।