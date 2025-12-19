Language
    बिल्हौर में पिता ने दो बेटों को ईंट से कुचला, एक की मौत, फिर कर ली आत्महत्या

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बिल्हौर में एक सराफा व्यापारी अजय कटियार ने अपने दो बेटों, शुभ और रुद्र, को ईंट से कुचल दिया। एक की मौत हो गई। फिर जहरीला पदार्थ पीकर ...और पढ़ें

    सीएचसी में गमगीन बैठे मृतक अजय के भाई चंद्र प्रकाश

    जागरण संवाददाता, बिल्हौर। यूपी के बिल्हौर में दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। एक पिता ने अपने ही बेटे की निर्ममता से हत्या कर दी। इसके बाद फिर खुद आत्महत्या कर ली। उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है। वहीं, परिवार वालों का कहना है कि तीन साल पहले इसी दिन पत्नी की भी मौत हुई थी

    अरौल कस्बा निवासी सराफा दुकानदार 45 वर्षीय अजय कटियार ने घर अंदर से बंद कर 7 वर्षीय बेटे शुभ और 12 वर्षीय रुद्र को ईंट से कुचला और खुद भी पिया जहरीला पदार्थ। सुबह दुकान न खुलने पर घर पहुंचे स्वजन ने घर अंदर से बंद देख दी पुलिस को सूचना।

     

    मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची और वहां लहूलुहान पड़े पिता और दोनों पुत्रों को सीएचसी ले गई। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने अजय और बेटे शुभ को मृत घोषित कर दिया। वहीं रूद्र को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर भेज दिया। पुलिस को कमरे में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें अजय ने आत्महत्या की बात लिखी है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की।

     

    ये लिखा है सुसाइड नोट में

    पुलिस का कहना है सुसाइड नोट में लिखा है कि पूज्य पिताजी मैं बचपन से लेकर आज तक कितना परेशान था, आपको बात नहीं सकता। बच्चे उतने ही पैदा करने चाहिए जिनकी सही ढंग से परवरिश कर सको। अब मैं इनको किसके सहारे छोडूं इसलिए मैं बच्चों को साथ लिए जा रहा हूं।


    तीन वर्ष पूर्व पत्नी की भी हुई थी संदिग्ध मौत


    इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि पूछताछ में मायके वालों ने बताया है कि मृतक अजय की पत्नी अलका की तीन वर्ष पूर्व आज ही के दिन 19 दिसंबर को मौत हुई थी। पत्नी के भी सिर पर चोट लगी थी। मृतक ने जीने से गिरने की बात कही थी जबकि मायके वालों का कहना है कि उनकी भी ईंट से हत्या की गई थी।

     

    पिता पहुंचे तो पता चली वारदात

    अजय कटियार हासिमपुर गांव के निवासी थे और लगभग 10 वर्ष से परिवार के साथ अरौल में मकान बनाकर रहते थे। दोपहर में अरौल पहुंचे पिता दुकान बंद देख घर गए तो घर भी अंदर से बंद था इस पर पड़ोसियों, स्वजन और पुलिस को सूचना दी। पुलिस पेंचकस से दरवाजा खोलकर अंदर पहुंची तो तीनों लहूलुहान पड़े मिले।