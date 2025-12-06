बेटा 3 दिन से काम की वजह से घर नहीं आया, भूखा होगा... ये सोच पिता मिलने के लिए जाने लगा तो कार ने कुचला

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर थानाक्षेत्र में तीन दिन से बेटे के घर न आने पर उससे मिलने जा रहे लकवाग्रस्त पिता को गुरुवार दोपहर दोपहर तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। भागने के प्रयास में कार सवार ने उन्हें कुचल दिया जिससे वह करीब 20 मीटर तक घिसटते चले गए। हादसे की जानकारी पर स्वजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपित कार सवार भाग निकले। हादसे की सूचना पर गोविंद नगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्वजन को कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सीटीआइ धर्मेंद्र नगर निवासी 47 वर्षीय राजेश राजमिस्त्री का काम करते थे। परिवार में पत्नी दिव्या और तीन बच्चे अंकित,विवेक और महिमा हैं। स्वजन ने बताया कि आठ माह से धर्मेंद्र लकवाग्रस्त होने के कारण घर पर ही रह रहे थे। मझला बेटा विवेक घर से करीब 500 मीटर दूर स्थित सीटीआइ शराब ठेके की कैंटीन में काम करता है। तीन दिन से विवेक कैंटीन में रुककर काम कर रहा था।

तीन दिन से बेटे के घर न पहुंचने पर राजेश स्वजन से उसे घर बुलाने की बात कह रहे थे। उनके अनसुना करने पर बेटे की एक झलक पाने और उसे खाना खिलाने के लिए पिता धर्मेंद्र स्वजन को बताए बिना ही पैदल घिसटते हुए सीटीआइ के पास पहुंचे थे। तभी शनिदेव मंदिर के पास तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। भागने के प्रयास में चालक ने उन्हें कुचल दिया जिससे वह कार में फंसकर करीब 20 मीटर तक घिसटते चले गए। बड़े बेटे अंकित ने बताया कि पिता को घर में न पाकर उनकी खोजबीन शुरू की। फिर कैंटीन की ओर जाकर पता लगाने का प्रयास किया तो सीटीआइ चौराहे के पास भीड़ लगी हुई थी। जाकर देखा तो पिता का शव लहुलूहान पड़ा हुआ था।