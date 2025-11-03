इंटरनेट मीडिया पर Viral होने के लिए मुस्लिम किशोरी ने की गुस्ताखी, देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी

जागरण संवाददाता, इटावा। इंटरनेट मीडिया पर प्रसिद्ध होने की चाह में मुस्लिम समुदाय की किशोरी ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिए। वीडियो प्रचलित होने के बाद सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों में आक्रोश पनपने के साथ शहर में तनाव का माहौल पैदा हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने कार्रवाई किया।

पुलिस ने प्रचलित वीडियो का संज्ञान लेकर जांच के बाद पुलिस ने 14 वर्षीय किशोरी, उसके माता-पिता और एक अन्य परिचित युवक के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, माहौल बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सोमवार को किशोरी को वन स्टाप सेंटर भेज दिया, जबकि उसके माता-पिता को जेल भेजने की कार्रवाई की। वहीं चौथा आरोपित युवक अभी फरार है जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही हैं। किशोरी के इंटरनेट मीडिया अकाउंट डिलीट करा दिए गए हैं। किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसने प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा किया और माफी भी मांगी।