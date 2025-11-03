Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटरनेट मीडिया पर Viral होने के लिए मुस्लिम किशोरी ने की गुस्ताखी, देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:03 PM (IST)

    एक मुस्लिम किशोरी ने सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होने के लिए हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे आक्रोश फैल गया। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, इटावा। इंटरनेट मीडिया पर प्रसिद्ध होने की चाह में मुस्लिम समुदाय की किशोरी ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिए। वीडियो प्रचलित होने के बाद सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों में आक्रोश पनपने के साथ शहर में तनाव का माहौल पैदा हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने कार्रवाई किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने प्रचलित वीडियो का संज्ञान लेकर जांच के बाद पुलिस ने 14 वर्षीय किशोरी, उसके माता-पिता और एक अन्य परिचित युवक के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, माहौल बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सोमवार को किशोरी को वन स्टाप सेंटर भेज दिया, जबकि उसके माता-पिता को जेल भेजने की कार्रवाई की। वहीं चौथा आरोपित युवक अभी फरार है जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही हैं। किशोरी के इंटरनेट मीडिया अकाउंट डिलीट करा दिए गए हैं। किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसने प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा किया और माफी भी मांगी।

     