    मूसानगर रोड पर दो डंपरों की टक्कर में चालक की मौत, हादसे के बाद वाहनों की लगी लंबी लाइन

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:17 PM (IST)

    कानपुर के घाटमपुर में मूसानगर रोड पर राहा मोड़ के पास दो डंपरों की टक्कर में एक परिचालक की मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक शाहरुख था और घायल सिराजुद्दीन को कानपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद मुगल रोड पर लगे जाम को पुलिस ने हटवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    डंपरों की भिड़ंत में परिचालक की मौत। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर। मूसानगर रोड पर मंगलवार रात राहा मोड़ के पास एक डंपर के पीछे से दूसरा डंपर भिड़ गया। भिड़ंत में पीछे वाले डंपर के परिचालक की मौत हो गई। वहीं, चालक को गंभीर हालत में घाटमपुर सीएचसी से कानपुर रेफर किया गया। क्षतिग्रस्त डंपरों से मुगल रोड पर जाम लगने लगा तो पुलिस ने हाइड्रा के जरिए उन्हें हटवाया। इसके बाद यातायात बहाल किया गया।

    नगर के आछी मोहाल पूर्वी निवासी शमशाद का 25 वर्षीय बेटा सिराजुद्दीन उर्फ लाला डंपर चालक है। वह मंगलवार रात मुगल रोड पर मूसानगर की ओर से घाटमपुर आ रहा था। साथ में परिचालक मोहल्ले के ही जुम्मन का 18 वर्षीय बेटा शाहरुख था।

    डंपर ने मारी टक्कर

    राहा मोड़ पर कृष्णा ढाबा के पास सामने चल रहे डंपर में पीछे से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में केबिन में फंसकर सिराजुद्दीन और शाहरुख घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस राहगीरों की मदद से करीब एक घंटे बाद दोनों को केबिन से बाहर निकाला जा सका। दोनों को घाटमपुर सीएचसी लाया गया। डाक्टर ने यहां पर शाहरुख को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, सिराजुद्दीन को कानपुर उर्सुला अस्पताल रेफर किया गया।

    हादसे के बाद मुगल रोड पर क्षतिग्रस्त वाहनों से जाम लगने लगा। दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। जाजपुर चौकी प्रभारी रजनीश सिंह ने बताया कि हाइड्रा के माध्यम से क्षतिग्रस्त डंपर को रास्ते से हटवाकर यातायात बहाल कराया गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

