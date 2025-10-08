कानपुर में बारिश से बचने के लिए टूरिस्ट बस के नीचे सोया युवक, सुबह चालक ने कर दिया ये बड़ा कांड

कानपुर के अफीमकोठी इलाके के राजकुमार जो कबाड़ बीनने का काम करते थे की गोल चौराहे पर एक दुखद घटना में मौत हो गई। वह बारिश से बचने के लिए एक टूरिस्ट बस के नीचे सो गए थे और सुबह बस चालक ने अनजाने में उन्हें कुचल दिया। राजकुमार पिछले आठ महीनों से घर नहीं गए थे और जहाँ जगह मिलती थी वहीं सो जाते थे।

बारिश से बचने के लिए बस के नीचे सोए युवक की कुचलकर मौत। जागरण