Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में बारिश से बचने के लिए टूरिस्ट बस के नीचे सोया युवक, सुबह चालक ने कर दिया ये बड़ा कांड

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    कानपुर के अफीमकोठी इलाके के राजकुमार जो कबाड़ बीनने का काम करते थे की गोल चौराहे पर एक दुखद घटना में मौत हो गई। वह बारिश से बचने के लिए एक टूरिस्ट बस के नीचे सो गए थे और सुबह बस चालक ने अनजाने में उन्हें कुचल दिया। राजकुमार पिछले आठ महीनों से घर नहीं गए थे और जहाँ जगह मिलती थी वहीं सो जाते थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    बारिश से बचने के लिए बस के नीचे सोए युवक की कुचलकर मौत। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। अफीमकोठी बेबीदीन का हाता निवासी 45 वर्षीय राजकुमार कबाड़ बीनता था। परिवार में बड़ा भाई विजय है जबकि माता-पिता का निधन हो चुका है। बड़े भाई ने बताया कि आठ माह से घर नहीं आया था वह कबाड़ बीनने के बाद जहां जगह मिलती थी वहीं पर सो जाता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार रात बारिश से बचने के लिए वह गोल चौराहे पर जीटी रोड किनारे खड़ी टूरिस्ट बस के नीचे सो गया। बुधवार सुबह चालक बस लेकर निकला इस दौरान नीचे सो रहे रामकुमार की पहिए की चपेट में आकर मौत हो गई।