कानपुर में बारिश से बचने के लिए टूरिस्ट बस के नीचे सोया युवक, सुबह चालक ने कर दिया ये बड़ा कांड
कानपुर के अफीमकोठी इलाके के राजकुमार जो कबाड़ बीनने का काम करते थे की गोल चौराहे पर एक दुखद घटना में मौत हो गई। वह बारिश से बचने के लिए एक टूरिस्ट बस के नीचे सो गए थे और सुबह बस चालक ने अनजाने में उन्हें कुचल दिया। राजकुमार पिछले आठ महीनों से घर नहीं गए थे और जहाँ जगह मिलती थी वहीं सो जाते थे।
जागरण संवाददाता, कानपुर। अफीमकोठी बेबीदीन का हाता निवासी 45 वर्षीय राजकुमार कबाड़ बीनता था। परिवार में बड़ा भाई विजय है जबकि माता-पिता का निधन हो चुका है। बड़े भाई ने बताया कि आठ माह से घर नहीं आया था वह कबाड़ बीनने के बाद जहां जगह मिलती थी वहीं पर सो जाता था।
मंगलवार रात बारिश से बचने के लिए वह गोल चौराहे पर जीटी रोड किनारे खड़ी टूरिस्ट बस के नीचे सो गया। बुधवार सुबह चालक बस लेकर निकला इस दौरान नीचे सो रहे रामकुमार की पहिए की चपेट में आकर मौत हो गई।
