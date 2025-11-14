Language
    खाकी पर फिर लगा दाग, फर्रुखाबाद में घूस लेते पुलिस विभाग का वरिष्ठ लिपिक गिरफ्तार

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:30 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में पुलिस विभाग के वरिष्ठ लिपिक कौशलेंद्र सिंह को वेतन देने के नाम पर रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिसकर्मियों की शिकायत पर लखनऊ से आई टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपी से लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी है। इस घटना से पुलिस विभाग की छवि पर फिर दाग लगा है।

    पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में एंटी करप्शन टीम के बीच में बैठा वरिष्ठ लिपिक कौशलेंद्र सिंह। जागरण

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। पुलिस कर्मियों को वेतन देने के नाम पर पांच हजार रुपये की घूस लेते वक्त वरिष्ठ लिपिक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पुलिसकर्मियों ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम को दी थी। इस पर शुक्रवार को लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम पुलिस मुख्यालय पहुंची थी। टीम ने रंगे हाथ वरिष्ठ लिपिक कौशलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में वरिष्ठ लिपिक कौशलेंद्र सिंह से पूछताछ की जा रही है।

