फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत, सूचना विभाग कर्मी के बेटे सहित दो की मौत
फर्रुखाबाद में दो बाइकों की टक्कर में सूचना विभाग के कर्मचारी के बेटे सहित दो युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना देर रात हुई जब दोनों बाइकें आपस में टकरा गईं। तेज रफ्तार और सड़क पर कम रोशनी को दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों के परिवार में शोक का माहौल है।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। सड़क दुर्घटना में जिला सूचना कार्यालय के कर्मचारी राजन मिश्रा के पुत्र संभव मिश्रा (22) समेत दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रात लगभग पौने बारह बजे उस समय हुआ, जब संभव अपने दोस्त को छोड़ने आवास विकास कॉलोनी जा रहा था।
शनिवार देर रात मुहल्ला नुनहाई निवासी संभव मिश्रा उर्फ मानू की बाइक बढ़पुर में सामने से आ रही फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन तिर्वा कोठी निवासी प्रवीन यादव (25) की बाइक से आमने-सामने भिड़ गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। गंभीर रूप से घायल तीनों युवकों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया।
प्रवीन यादव को लोहिया अस्पताल और संभव मिश्रा को नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। संभव के साथी को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्वजन अस्पताल पहुंचे और कोहराम मच गया। बताया गया कि संभव का बड़ा भाई कुशाग्र मिश्रा वर्तमान में जिला जेल में बंद है। स्वजन अंतिम संस्कार में उसकी मौजूदगी के लिए पैरोल कराने का प्रयास कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर रोशनी की कमी और तेज रफ्तार इस दुर्घटना की प्रमुख वजह रही। पुलिस ने दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोई भी बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए था।
