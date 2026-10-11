ग्राहकों के भरोसे का कत्ल! कानपुर में हालमार्क के नाम पर छल... तांबे-पीतल पर लेजर मशीन से लग रही थी सोने की मुहर

जागरण संवाददाता, कानपुर। जिस हालमार्क के निशान को आम उपभोक्ता सोने की शुद्धता की अंतिम गारंटी और अपनी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा समझता था, सराफा बाजार में उसी भरोसे का कत्ल हो गया। बिरहाना रोड के एक शोरूम में मिलावटी सोना पकड़े जाने के बाद अवैध हालमार्किंग सेंटर का पता चला।

जांच में पता चला कि सराफा बाजार में पिछले तीन साल से नकली हालमार्किंग का खेल चल रहा था। बिना जांच और मानकों का पालन किए सामान्य लेजर मशीन से जेवरों पर सोने की शुद्धता दर्शाने वाले निशान और बीआइएस के लोगो जैसी मुहर उकेरी जा रही थी।

हैरानी की बात यह है कि अधिकृत हालमार्किंग केंद्रों के संचालकों ने बीआइएस (ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) की बैठकों और सेमिनारों में इस फर्जीवाड़े की शिकायतें कीं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। शहर में बीआइएस से मान्यता प्राप्त आठ हालमार्किंग सेंटर हैं। चौक बाजार में जिस सेंटर को पकड़ा गया है वह अवैध बताया जा रहा है। अधिकृत केंद्रों पर सोने की शुद्धता जांचने के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप उपकरण और तकनीकी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें 25 से 30 लाख रुपये का निवेश होता है।

पुलिस ने जो मशीन जब्त की है वह दो से ढाई लाख रुपये की सामान्य लेजर मार्किंग मशीन है। ऐसी मशीनों का उपयोग विभिन्न धातुओं पर नाम या डिजाइन उकेरने जैसे कामों में भी होता है। हालमार्क सेंटर संचालक अमोल गुप्ता के अनुसार ऐसे मामलों से न केवल ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का खतरा बढ़ता है, बल्कि नियमों का पालन कर कारोबार करने वाले अधिकृत केंद्रों की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। अब पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले की जांच और फर्जीवाड़े में शामिल लोगों का नाम उजागर होने की उम्मीद है।

छह अंकों के एचयूआइडी के बिना कैसे हो रही थी मार्किंग नियमों के तहत हालमार्क वाले सोने के आभूषणों पर बीआइएस के मानक चिह्न, कैरेट और शुद्धता की जानकारी के साथ छह अंकों का विशिष्ट हालमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआइडी) कोड दर्ज होता है। ग्राहक इसे बीआइएस केयर एप पर जाकर जांच भी सकते हैं। इस एप पर जेवर की पूरी जानकारी और फोटो भी होती है। अगर एप पर एचयूआइडी कोड के साथ जेवर की फोटो नहीं है तो वह नकली हो सकता है।