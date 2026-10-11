कानपुर में शादी की सालगिरह की खुशियां मातम में बदलीं... दूसरी मंजिल से 14 माह की बेटी को फेंककर कूदी महिला

जागरण संवाददाता, कानपुर। गुजैनी के मर्दनपुर में शादी की तीसरी सालगिरह पर खुशियां मना रहे परिवार में कुछ ही देर बाद मातम छा गया। सात अक्टूबर की देर रात हुए विवाद के बाद 20 वर्षीय रोशनी ने अपनी 14 माह की बच्ची को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। इसके बाद खुद भी छलांग लग दी।

नीचे मौजूद पति नूर आलम ने बच्ची को कैच करके उसकी जान बचा ली, लेकिन रोशनी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार सुबह उसने दम तोड़ दिया।उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

मर्दनपुर निवासी नूर आलम सिलाई कारीगर हैं। सात अक्टूबर को उनकी शादी की तीसरी सालगिरह थी। इस मौके पर रोशनी की बड़ी बहन ईशरत भी घर आई थीं। परिवार ने साथ में केक काटा और खाना खाया। देर रात किसी बात को लेकर नूर आलम और उनकी साली के बीच बहस हो गई।

इसके बाद नाराज ईशरत घर से जाने लगीं। रोशनी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुकीं। इसी बात से आहत होकर रोशनी अपनी बच्ची को लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंच गईं। स्वजन के मुताबिक, रोशनी ने पहले बच्ची को नीचे फेंका, जिसे नीचे खड़े नूर आलम ने पकड़ लिया। फिर रोशनी ने भी छलांग लगा दी।