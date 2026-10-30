दीपावली से छठ तक कानपुर से चलेंगी अतिरिक्त बसें, 74 रिजर्व बसों का होगा संचालन, बढ़ेंगे फेरे

जागरण संवाददाता, कानपुर। परिवहन निगम लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दीपावली से छठ तक सभी बसों का संचालन करेगा। परिक्षेत्र के सात डिपो में 10 प्रतिशत रिजर्व 74 बसों को भी चलाया जाएगा और शेष बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।त्योहार के दिनों में चालक-परिचालकों की छुट्टियां निरस्त रहेंगी और उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

परिक्षेत्र में 741 बसें हैं, इनमें से दस प्रतिशत बसें रिजर्व कोटे में रहती हैं। परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि दीपावली से छठ तक बसें चलाने के लिए निर्देश मिले हैं। त्योहार के बीच में जिस रूट के यात्री मिलेंगे, वहां के लिए बसें भेजी जाएंगी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से बसों का संचालन होगा।