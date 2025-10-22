कानपुर के सागर मार्केट के एक मकान में विस्फोट, पुलिस व फोरेंसिक टीम पहुंची

जागरण संवाददाता, कानपुर। सागर मार्केट कैनाल रोड निवास आकाश जायसवाल व सनी जायसवाल के मकान की पहली मंजिल पर बुधवार शाम विस्फोट हुआ। मौके पर पुलिस व फोरेंसिक टीम पहुंची। ब्लास्ट में कोई घायल नहीं है। फील्ड यूनिट की जांच में पता चला है कि एलपीजी गैस के रिसाव से प्रोपेन व ब्युटेन गैस उत्पन्न होती है और वह फ्रिज की कूलिंग गैस फ्रीआन गैस के संपर्क में आने से क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस का निर्माण करती है। इन चारों के संयुक्त संगम से विस्फोट होता है।