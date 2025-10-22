Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर के सागर मार्केट के एक मकान में विस्फोट, पुलिस व फोरेंसिक टीम पहुंची

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:04 PM (IST)

    कानपुर के सागर मार्केट इलाके में एक मकान में अचानक विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कानपुर में घर में हुए विस्फोट की जांच करते पुलिस अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सागर मार्केट कैनाल रोड निवास आकाश जायसवाल व सनी जायसवाल के मकान की पहली मंजिल पर बुधवार शाम विस्फोट हुआ। मौके पर पुलिस व फोरेंसिक टीम पहुंची। ब्लास्ट में कोई घायल नहीं है। फील्ड यूनिट की जांच में पता चला है कि एलपीजी गैस के रिसाव से प्रोपेन व ब्युटेन गैस उत्पन्न होती है और वह फ्रिज की कूलिंग गैस फ्रीआन गैस के संपर्क में आने से क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस का निर्माण करती है। इन चारों के संयुक्त संगम से विस्फोट होता है।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें