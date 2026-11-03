EPFO पेंशनर्स अब घर बैठे जमा करें डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र, जानें पूरी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, कानपुर। ईपीएफओ (EPFO) पेंशनर ध्यान दें, उन्हें जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा।



ईपीएफओ के 74वें स्थापना दिवस पर क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय शहर में आइआइटी से रामादेवी तक संचालित ई बस पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया और इसकी सुविधा से संबंधित जागरूकता संदेश प्रदर्शित करवाया गया। क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम शाहिद इकबाल नेद्वाजागरूकता बस को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस पहल का उद्देश्य पेंशनभोगियों तक जीवन प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी पहुंचाना तथा उन्हें घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा के प्रति जागरूक करना है।

टोल फ्री नंबर पर कॉल करें ईपीएफओ के पेंशनर डाक विभाग के टोल फ्री नंबर 033-22029000 पर काल कर आप डाकिया को अपने घर बुला सकते हैं। वह आपके जीवन प्रमाणपत्र की प्रक्रिया पूरी कर जमा कर देगा। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। भविष्य निधि संगठन और डाक विभाग के बीच इसका करार हुआ है। इसमें आने वाला खर्च ईपीएफओ डाक विभाग को देगा।