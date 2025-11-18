Language
    कानपुर में घरेलू कलह बनी बुजुर्ग की मौत की वजह, बहू-बेटे का विवाद में थाने पहुंचा था पिता

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    कानपुर में घरेलू कलह के चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बेटे और बहू के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बुजुर्ग पिता को थाने जाना पड़ा। थाने से लौटने के बाद सदमे में उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। 

    संवाद सहयोगी, जागरण, बिल्हौर। अरौल के हरीगंज गांव में बेटे बहू के बीच चल रहे विवाद में साथ में थाने पहुंचे बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। स्वजन बुजुर्ग को सीएचसी ले गए। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।


    आंकिन के मजरा हरीगंज निवासी 65 वर्षीय शिवरतन लाल पुत्र स्व. मोहनलाल जल निगम से सेवानिवृत थे। बेटे राहुल ने बताया कि उसका पत्नी मोनी से घरेलू विवाद चल रहा है। इसके चलते पत्नी चार माह से मायके में रह रही है। पत्नी द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर मंगलवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को अरौल थाने में बुलाया था। पिता शिवरतन लाल भी उसके साथ थाने गए थे। वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्वजन अपनी निजी गाड़ी से बुजुर्ग को बिल्हौर सीएचसी ले गए। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। स्वजन बुजुर्ग का शव लेकर अपने घर चले गए।

    सीएचसी अधीक्षक डा. धर्मेंद्र राजपूत ने बताया कि बुजुर्ग की हृदय गति रूकने से मौत होने की आशंका प्रतीत हो रही है। इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर पति-पत्नी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। युवक के साथ उसके पिता भी पहुंचे थे। तबीयत बिगड़ने पर स्वजन बुजुर्ग को उपचार के लिए ले गए। जहां उनकी मौत हो गई। तहरीर मिलने पर जांचकर कार्रवाई की जाएगी।