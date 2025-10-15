नशे में हैवान बना युवक: छोटे भाई की कीचड़ में दबाकर की हत्या, गांव में मची सनसनी
कानपुर के पारा प्रतापपुर गांव में नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की कीचड़ में दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने पहले अपने पिता से मारपीट की, फिर घर पर पत्नी से झगड़ा किया। इसके बाद छोटे भाई के साथ विवाद में उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी जागरण, बिठूर (कानपुर)। थाना क्षेत्र के पारा प्रतापपुर गांव में रविवार देर रात नशे में बड़े भाई ने पिता के साथ मारपीट के बाद छोटे भाई 25 वर्षीय विराट ऊर्फ चिर्री की कीचड़ में दबाकर निर्मम हत्या कर दी। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मंगलवार देर रात 12 बजे पारा गांव निवासी कुंदन कमल मजदूरी करता है देर रात नशे में धुत होकर घर पहुंचा और घर से 100 मीटर दूर 65 वर्षीय पिता रामशंकर कमल ऊर्फ हीरो गांव के बाहर पेड़ के नीचे चारपाई डालकर लेटे हुए थे आरोपित पहुंचा पिता से गाली गलौज कर मारपीट करने लगा पिता भयभीत होकर किसी तरह मौका पाकर वहां से भाग निकले अपने छोटे भाई रामसजीवन के घर छिप गए तभी कुंदन घर पहुंच गाली गलौज कर पत्नी सीता से भी गाली गलौज कर डंडे से पीट दिया यह देख तीनों बच्चे भी डर से दुबक गए।
इसी बीच घर के पास में सोए हुए छोटे भाई विराट उर्फ चिर्री जो अविवाहित है वहां पहुंच उससे भी विवाद हो गया। दोनों में काफी देर तक झगड़ा और मारपीट होती रही। गुस्से में आकर कुंदन ने विराट को बुरी तरह पीट दिया और झगड़ते हुए घर के बाहर कीचड़ में उठा पटक के बाद दबा दिया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई।
हत्या करने के बाद आरोपित ने चेहरा धोकर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और मृत भाई के शव को चारपाई पर लिटा दिया,पड़ोसी बुआ का लड़का गोविंद ने देख चाचा रामसजीवन को सूचना दी तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। रात डेढ़ बजे पुलिस और फोरेंसिक टीम ने पहुंच जांच पड़ताल की।
सूचना मिलते ही बिनौर निवासी बहन करिश्मा पहुंच फूट फूट कर रोने लगी बिठूर थाना प्रभारी प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने बताया आरोपित कुंदन को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
