कानपुर में घरेलू कलह का खौफनाक अंजाम, पत्नी ने पार की बर्बरता की हद, दांत से पति का कान काटा

कानपुर में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पत्नी ने पति के साथ मारपीट की और दांतों से उसका कान चबा डाला। इसके बाद धारदार हथियार से हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पत्नी ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं। दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हुई तो पति को पत्नी के खौफनाक गुस्से का सामना करना पड़ा। पत्नी ने आपा खो दिया और पति के ऊपर हमला कर दिया। अपने दांतों से उसका कान चबा डाला।

अनवरगंज में मामूली विवाद में पत्नी ने पति को पीटने के बाद दांतों से कान काट लिया। फिर हाथ पर धारदार हथियार से वार कर लहूलुहान कर दिया। स्वजन ने घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही आरोपित पत्नी के खिलाफ तहरीर दी है।

लाटूश रोड खटिकाना निवासी सब्जी विक्रेता अमित सोनकर के छोटे भाई शिव सोनकर ने बताया कि आठ साल पहले बड़े भाई की शादी क्षेत्र की एक युवती से हुई थी। रोजाना के घरेलू विवाद के कारण तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं मंगलवार सुबह पानी को लेकर अमित का पत्नी से विवाद हो गया।

इसके बाद महिला ने पति अमित को पीटने के बाद दाएं कान को दांतों से काट लिया। आरोप है कि अमित के बाएं हाथ में धारदार हथियार से वार कर लहूलुहान कर दिया। अनवरगंज थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर जांच कर कार्रवाई की जा रही है।