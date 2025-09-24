कानपुर में घरेलू कलह का खौफनाक अंजाम, पत्नी ने पार की बर्बरता की हद, दांत से पति का कान काटा
कानपुर में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पत्नी ने पति के साथ मारपीट की और दांतों से उसका कान चबा डाला। इसके बाद धारदार हथियार से हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पत्नी ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं। दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हुई तो पति को पत्नी के खौफनाक गुस्से का सामना करना पड़ा। पत्नी ने आपा खो दिया और पति के ऊपर हमला कर दिया। अपने दांतों से उसका कान चबा डाला।
अनवरगंज में मामूली विवाद में पत्नी ने पति को पीटने के बाद दांतों से कान काट लिया। फिर हाथ पर धारदार हथियार से वार कर लहूलुहान कर दिया। स्वजन ने घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही आरोपित पत्नी के खिलाफ तहरीर दी है।
लाटूश रोड खटिकाना निवासी सब्जी विक्रेता अमित सोनकर के छोटे भाई शिव सोनकर ने बताया कि आठ साल पहले बड़े भाई की शादी क्षेत्र की एक युवती से हुई थी। रोजाना के घरेलू विवाद के कारण तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं मंगलवार सुबह पानी को लेकर अमित का पत्नी से विवाद हो गया।
इसके बाद महिला ने पति अमित को पीटने के बाद दाएं कान को दांतों से काट लिया। आरोप है कि अमित के बाएं हाथ में धारदार हथियार से वार कर लहूलुहान कर दिया। अनवरगंज थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
इधर, पति-पत्नी की लड़ाई में भिड़ गए दीवान और पीआरवी सिपाही
शंभुआ की रहने वाली आरती ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी कि उसके पति रोहित उसे पीट रहे हैं। पीआरवी के पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। उसे समझाने का प्रयास किया। पत्नी कार्रवाई की मांग की। पीआरवी सिपाही वैभव आरोपित को लेकर थाने आ गए। उन्होंने कार्यालय में दीवान जितेंद्र कुमार से सिपुर्दगी लेने को बोला। आरोप है कि दीवान जितेंद्र ने वैभव से सिपुर्दगी लेने के इन्कार कर कहा कि अधिकारियों का आदेश है कि पति-पत्नी के विवाद मौके पर ही सुलझाए जाए। दीवान व पीआरवी सिपाही के बीच वाद विवाद होने लगा। वैभव ने अधिकारियों को दिखाने की बात कहते हुए जितेंद्र का वीडियो बना लिया। करीब तीन मिनट के वीडियो में दीवान जितेंद्र आरोपित पति की सिपुर्दगी लेने से इन्कार कर रहे हैं। वहीं वीडियो बना रहे वैभव साथ आई पीड़ित महिला के कार्रवाई चाहने का हवाला देकर सिपुर्दगी लेने की बात कह रहे हैं। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित पति पर कार्रवाई की गई है। प्रचलित वीडियो की सच्चाई की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।