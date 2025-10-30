चौबेपुर में चेहरे पर हमला करने वाले कुत्ते का आतंक, तीन दिन में पांच लोगों को काटा

संवाद सहयोगी, चौबेपुर। शिवराजपुर में पागल हुए एक कुत्ते के आतंक से लोग डरे और सहमे है। चेहरे पर काट रहे पागल कुत्ते ने तीन दिन में पांच लोगोंं को काट कर घायल किया है। नगर वासियों द्वारा जिम्मेदारों को सूचना दी गई है। लेकिन कुछ नहीं हो सका है। जिससे लोग डरे सहमे है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिवराजपुर के वार्ड 11 और पांच में पागल हुए एक कुत्ते ने मोहल्ले के विनय बाजपेई को दो दिन पहले काट कर घायल कर दिय। मंगलवार को घर से बाजार जा रहे अमन त्रिवेदी और पंकज यादव पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया। गुरूवार को देवकीनंदन मिश्रा पर कुत्ता हमलावर हो गया। शिवराजपुर के रवि ठाकुर,हरीओम यादव,धीरेंद्र सिंह ने बताया कि पागल हुआ कुत्ता लोगो पर हमलावर हो रहा है।

वह चेहरे पर हमला कर घायल कर रहा है। तीन दिन के अंतराल में पांच लोगों को निशाना बना चुका है। कुत्ते के आतंक से लोग डरे और सहमे है। बच्चे और वृद्ध घरों से बाहर निकलने में डर रहे है। इस समस्या से परेशान लोगों ने अधिशाषी अधिकारी को पागल कुत्ते से निजात दिलाने की मांग की है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है।