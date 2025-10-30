Language
    चौबेपुर में चेहरे पर हमला करने वाले कुत्ते का आतंक, तीन दिन में पांच लोगों को काटा

    By Naresh Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:02 PM (IST)

    शिवराजपुर में एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा रखा है। पिछले तीन दिनों में कुत्ते ने विनय बाजपेई, अमन त्रिवेदी, पंकज यादव, देवकीनंदन मिश्रा सहित पांच लोगों को काटा है, जिससे वे घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

    संवाद सहयोगी, चौबेपुर। शिवराजपुर में पागल हुए एक कुत्ते के आतंक से लोग डरे और सहमे है। चेहरे पर काट रहे पागल कुत्ते ने तीन दिन में पांच लोगोंं को काट कर घायल किया है। नगर वासियों द्वारा जिम्मेदारों को सूचना दी गई है। लेकिन कुछ नहीं हो सका है। जिससे लोग डरे सहमे है।

    शिवराजपुर के वार्ड 11 और पांच में पागल हुए एक कुत्ते ने मोहल्ले के विनय बाजपेई को दो दिन पहले काट कर घायल कर दिय। मंगलवार को घर से बाजार जा रहे अमन त्रिवेदी और पंकज यादव पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया। गुरूवार को देवकीनंदन मिश्रा पर कुत्ता हमलावर हो गया। शिवराजपुर के रवि ठाकुर,हरीओम यादव,धीरेंद्र सिंह ने बताया कि पागल हुआ कुत्ता लोगो पर हमलावर हो रहा है।

    वह चेहरे पर हमला कर घायल कर रहा है। तीन दिन के अंतराल में पांच लोगों को निशाना बना चुका है। कुत्ते के आतंक से लोग डरे और सहमे है। बच्चे और वृद्ध घरों से बाहर निकलने में डर रहे है। इस समस्या से परेशान लोगों ने अधिशाषी अधिकारी को पागल कुत्ते से निजात दिलाने की मांग की है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है।

    सीएचसी में एंटी रेबीज इंजेक्शन भी नहीं

    वार्ड 11 के लोगों ने बताया कि कुत्ते के काटने से लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज संक्रमण के निष्क्रय करने के लिए इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे है। लेकिन घायल लोगों को अस्पताल में इंजेक्शन न होने की बात कह कर लौटाया जा रहा है। घायल हुए विनय बाजपेई को दो दिन से एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सीएचसी प्रभारी डा.दिलीप सचान ने बताया कि अस्पताल में इंजेक्शन की उपलब्धता पूरी करा दी गई है।