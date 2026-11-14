कानपुर के एलएलआर अस्पताल में ढाई साल से जिंदगी की जंग लड़ रहा आर्यन, ICU में डाक्टर दोस्त ने मनाया जन्मदिन

जागरण संवाददाता, कानपुर। एलएलआर अस्पताल के एनेस्थीसिया आइसीयू में ढाई साल से जिंदगी की जंग लड़ रहे आर्यन के चेहरे पर डाक्टर दोस्तों ने खुशी लौटाई। ब्रेन और रीढ़ की हड्डी का जुड़ाव वाले भाग सीवी जंक्शन की समस्या से ग्रसित आर्यन का जन्मदिन शनिवार को न्यूरो सर्जरी विभाग के डाक्टरों की टीम ने आइसीयू में जाकर मनाया।

बेड पर आर्यन के साथ केक काटकर उपहार दिए और आर्यन की डिमांड पर उसको पिज्जा मंगाकर खिलाया। जिंदगी और मौत की जंग के बीच आर्यन के दोस्त बने डाक्टर व आइसीयू स्टाफ के अपनत्व की डोर से ही गंभीर स्थिति में भी उसकी सांसों को मजबूती मिल रही है।



जौनपुर के 16 साल के आर्यन जटिल स्पाइन की समस्या के चलते ढाई साल से अस्पताल के आइसीयू में उपचारित हैं। चलने-फिरने में असमर्थ आर्यन को बहन शुभांगी व अपूर्वा जीवन की राह दिखा रही हैं। न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. मनीष सिंह ने बताया कि जटिल सर्जरी के बाद मांसपेशियों की पावर को दूर करने के लिए आर्यन को वेंटिलेटर पर रखा था। बीच-बीच में स्थिति में सुधार होने पर उसका वेंटिलेटर हटा लिया जाता है।