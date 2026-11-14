Chauri Chaura Express Derail: कानपुर सेंट्रल स्टेशन में 2 दिन बाद बदली 100 मीटर पटरी, गड़बड़ी थी तो क्यों गुजरती रहीं 30 ट्रेनें ?

जागरण संवाददाता, कानपुर। चौरीचौरा एक्सप्रेस के चार कोच बी-4, बी-5, बी-6 और बी-7 के पटरी से उतरने के मामले में रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक ओर रेलवे मुख्यालय ने हादसे की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है, वहीं दूसरी ओर हादसे के दो दिन बाद प्लेटफार्म नंबर सात की पटरी पर मरम्मतीकरण का काम शुरू करा दिया गया।

एहतियातन करीब 100 मीटर लंबी पटरी भी बदल दी गई। साथ ही ट्रैक के नए स्लीपर भी लगाए गए। ऐसे में सवाल यह है कि जब पटरी पर इतनी खरोंच थीं कि उसे बदलने की जरूरत पड़ गई तो हादसे के तत्काल बाद इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। हादसे के बाद दो दिनों में 50 से अधिक ट्रेनें इसी ट्रैक से गुजारी गईं।



बुधवार शाम चौरीचौरा एक्सप्रेस के चार कोच पटरी से उतरने के बाद रेलवे अधिकारियों ने शुरुआती जांच में ट्रैक में किसी तरह की खामी नहीं मिलने की बात कही थी। गुरुवार को भी सुपरवाइजरों की टीम ने जांच की और प्रथम दृष्टया पटरी को सही बताया गया। हालांकि, शुक्रवार सुबह प्लेटफार्म नंबर सात के ट्रैक को रिजर्व कर मरम्मतीकरण का काम शुरू करा दिया गया।

तकनीकी टीम के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ट्रेन के पहियों के घिसटने और कोचों के पटरी से उतरने के कारण ट्रैक पर काफी खरोंच आ गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर करीब 100 मीटर पटरी बदल दी गई।

पहले ही क्यों नहीं बदली गई पटरी हादसे के दौरान पहियों के घिसटने से पटरी पर इतनी गंभीर खरोंच आ गई थीं कि करीब 100 मीटर ट्रैक बदलना पड़ा तो यह काम बुधवार रात या गुरुवार को ही क्यों नहीं किया गया। यदि पटरी में कोई तकनीकी खामी थी तो दो दिनों तक लगातार उस पर ट्रेनों का संचालन क्यों किया जा रहा था। इस अवधि में 50 से अधिक ट्रेनें गुजरने के बावजूद ट्रैक को तत्काल दुरुस्त न करना यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ करने जैसा है।