Ekta Murder Case: दो साल बाद डीएनए रिपोर्ट ने खोला राज, Kanpur DM कंपाउंड के पास मिला कंकाल एकता का

जागरण संवाददाता, कानपुर। एकता हत्याकांड में एक नया पर्दाफाश हुआ है। डीएम कंपाउंड से सटे आफीसर्स क्लब की जमीन में गड़ा मिला कंकाल एकता का ही निकला। करीब दो साल बाद डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि हुई। ये रिपोर्ट हत्यारोपित जिम ट्रेनर को सजा दिलाने के लिए पुलिस को एक मजबूत साक्ष्य बना है।



सिविल लाइन के गोपाल नगर निवासी कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता ग्रीन पार्क में जिम जाती थी। 24 जून 2024 को भी वह रोज की तरह जिम के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। राहुल ने इस मामले में जिम ट्रेनर विमल सोनी पर अपहरण करने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था।

उन्होंने हत्या किए जाने की भी आशंका जताई थी। हालांकि पुलिस शुरू में इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़ रही थी, इसलिए मामले में गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन 26 अक्टूबर 2024 को विमल सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पुलिस के भी होश उड़ गए।

उसने बताया कि एकता की हत्या कर उसने शव डीएम कंपाउंड स्थित आफिसर्स क्लब के अंदर जमीन में गाड़ा हुआ है। पुलिस आरोपित को वहां ले गए और गड्ढा खाेदवाया तो एक महिला का कंकाल निकला। विमल की बाइक भी डीएम आवास परिसर में मुख्य गेट के पास ही खड़ी मिली थी।

विमल ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन एकता शादी होने में बाधा बन रही थी। इसलिए उसकी हत्या की थी। हालांकि पुलिस की जांच में पता चला कि विमल की शादी सालभर पहले ही टूट चुकी थी। पुलिस ने विमल को तो जेल भेज दिया, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही थी कि बरामद कंकाल एकता का ही है।