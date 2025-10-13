Diwali 2025: कानपुर में यहां सजा पटाखों का थोक बाजार, इन 39 जगहों पर फुटकर बिक्री

संवाद सहयोगी, बिठूर (कानपुर)। बिठूर में ब्रांडेड पटाखा थोक बाजार सजकर तैयार हो गया है। मैनावती मार्ग पर सिंहपुर चौराहा के पास लगने वाली बाजार में व्यापारियों ने दुकानें लगाई। सोमवार से थोक पटाखा बाजार में पटाखों की बिक्री शुरू हो गई।

अग्निशमन विभाग के साथ व्यापारियों ने बिठूर स्थित सिंहपुर चौराहे के पास ही पटाखा बाजार लगाने के लिए मुफीद जगह तय की है। यह बाजार 21 अक्टूबर तक लगेगा। कानपुर आतिशबाजी उद्योग के अध्यक्ष मो.इसरार ने बताया कि बाजार में ब्रांडेड कंपनी के पटाखों की करीब दो दर्जन दुकानें सज गई हैं। सोमवार को और भी दुकानें लगेगी। थोक पटाखा बाजार के लिए 33 लाइसेंसधारी हैं, इनमें से सभी को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इनमें से 22 से 25 कारोबारी ही दुकानें लगाते रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर इस बार शहरभर में अलग-अलग 39 जगहों पर फुटकर की दुकानें लगेंगी। यहां करीब चार सौ फुटकर दुकानदारों को लाइसेंस देने का काम शुरू किया गया है। फुटकर बाजार भी मंगलवार से पटाखों की बिक्री शुरू कर देंगे।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि बिठूर के थोक पटाखा बाजार में दुकान लगाने वालों को नियमों से अवगत करा दिया गया है। सभी दुकानें निश्चित दूरी पर लगेंगी और आग बुझाने का यंत्र, बालू, पानी आदि सभी से रखने को कहा गया है।

शहर में 39 स्थानों पर फुटकर बाजार लगेगा। इसके लिए विभाग ने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। एहतियात के तौर पर थोक बाजार में दो फायर टेंडर 24 घंटे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा फुटकर बाजारों में बिक्री के दौरान दमकल कर्मी हर पल मुस्तैद रहेंगे।