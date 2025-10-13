Language
    Diwali 2025: कानपुर में यहां सजा पटाखों का थोक बाजार, इन 39 जगहों पर फुटकर बिक्री

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    कानपुर में दिवाली 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में पटाखों का थोक बाजार सज चुका है, जहाँ व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे हैं। इस वर्ष शहर में 39 स्थानों पर पटाखों की खुदरा बिक्री की अनुमति दी गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ, सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है।

    संवाद सहयोगी, बिठूर (कानपुर)। बिठूर में ब्रांडेड पटाखा थोक बाजार सजकर तैयार हो गया है। मैनावती मार्ग पर सिंहपुर चौराहा के पास लगने वाली बाजार में व्यापारियों ने दुकानें लगाई। सोमवार से थोक पटाखा बाजार में पटाखों की बिक्री शुरू हो गई।

    अग्निशमन विभाग के साथ व्यापारियों ने बिठूर स्थित सिंहपुर चौराहे के पास ही पटाखा बाजार लगाने के लिए मुफीद जगह तय की है। यह बाजार 21 अक्टूबर तक लगेगा। कानपुर आतिशबाजी उद्योग के अध्यक्ष मो.इसरार ने बताया कि बाजार में ब्रांडेड कंपनी के पटाखों की करीब दो दर्जन दुकानें सज गई हैं। सोमवार को और भी दुकानें लगेगी। थोक पटाखा बाजार के लिए 33 लाइसेंसधारी हैं, इनमें से सभी को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इनमें से 22 से 25 कारोबारी ही दुकानें लगाते रहे हैं।

    वहीं दूसरी ओर इस बार शहरभर में अलग-अलग 39 जगहों पर फुटकर की दुकानें लगेंगी। यहां करीब चार सौ फुटकर दुकानदारों को लाइसेंस देने का काम शुरू किया गया है। फुटकर बाजार भी मंगलवार से पटाखों की बिक्री शुरू कर देंगे।
    मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि बिठूर के थोक पटाखा बाजार में दुकान लगाने वालों को नियमों से अवगत करा दिया गया है। सभी दुकानें निश्चित दूरी पर लगेंगी और आग बुझाने का यंत्र, बालू, पानी आदि सभी से रखने को कहा गया है।

    शहर में 39 स्थानों पर फुटकर बाजार लगेगा। इसके लिए विभाग ने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। एहतियात के तौर पर थोक बाजार में दो फायर टेंडर 24 घंटे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा फुटकर बाजारों में बिक्री के दौरान दमकल कर्मी हर पल मुस्तैद रहेंगे।

    इधर, 44 किलो अवैध पटाखे बरामद, दुकानदार भागे


    चकेरी थाना पुलिस ने दो मुहल्लों से 44 किलो अवैध पटाखे बरामद किए। हालांकि विक्रेताओं को नहीं पकड़ पाई। दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी संतोष शुक्ला ने बताया कि बीती 10 अक्टूबर को पुलिस ने सनिगवां के सजारी गांव में सूचना के आधार पर शिवकुमार उर्फ नन्हे की दुकान में छापेमारी की। आरोपित दुकान छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने अवैध रूप से पटाखों का भंडारण पकड़ा। करीब 34 किलो पटाखे जब्त किए गए। इसी तरह से जगई पुरवा में भी एक मकान में अवैध पटाखों के भंडारण और मकान के बाहर दुकान लगाकर बिक्री की सूचना पर छापेमारी की तो आरोपित दुकानदार सोनू उर्फ मुन्ना भाग निकला। पुलिस ने वहां से भी करीब 10 किलो पटाखा बरामद किया। दोनों आरोपित दुकानदारों पर विस्फोटक अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

