Diwali 2025: धनतेरस आज, कानपुर में छह हजार करोड़ रुपये से ऊपर का कारोबार होने की उम्मीद
कानपुर में धनतेरस की धूम है, जहाँ छह हजार करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान है। दुकानदारों ने दुकानें सजाई हैं और ऑटोमोबाइल, बर्तन, सराफा, फर्नीचर और कपड़ों के बाजार में रौनक है। जीएसटी की दर में छूट से वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। लोग बर्तन और गहने खरीद रहे हैं, और फर्नीचर व कपड़ों की भी खूब मांग है।
जागरण संवाददाता, कानपुर( बाजार का सबसे बड़ा पर्व आ गया है। शनिवार को धनतेरस है और कारोबारियों को पिछले वर्ष से बढ़कर बिक्री होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष 5,300 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। इस बार 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है। कारोबारियों ने शुक्रवार देर रात तक अपनी दुकानों को सजाया और उनकी सजावट दुकानों से बाहर निकल कर सड़क किनारे तक आ गईं। अब भाई दूज तक बाजार की रौनक यूं ही बनी रहेगी। आटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी की दर में 10 प्रतिशत की छूट की वजह से कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री नवरात्र के पहले दिन से ही खूब हो रही है।
धनतेरस की पूर्व संध्या पर हटिया स्थित बर्तन बाजार में बर्तन पसंद करते ग्राहक। जागरण
शुक्रवार सुबह से ही दुकानदारों ने अपनी दुकानों को सजाना शुरू कर दिया। दुकानों में ग्राहकों की आवक तो थी लेकिन इसके बाद भी धनतेरस से भाईदूज तक के लिए बाजारों को सजाया जाता रहा। इसमें परिवार के सदस्य भी जुटे रहे। बर्तनों की दुकानों में एक-एक बर्तन पर उसकी कीमत लिखी गई। शाम होने के साथ ही दूधिया रोशनी के साथ बाजार में दुकानें चमक उठीं। धनतेरस का त्योहार दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा हैं। उन्हें वर्ष भर इसका इंतजार रहता है। इसका कारण यह है कि उनकी वर्ष भर की बिक्री का 40 से 50 प्रतिशत माल इसी समय बिक जाता है। इसके लिए वे अधिक से अधिक माल खरीदते हैं। शुक्रवार को दुकान पर पहुंचे सदस्यों में से कई अब दीपावली की रात ही अपने घर पहुंचेंगे।
बिरहाना रोड स्थित पीबी सोसाइटी ज्वैलर्स में धनतेरस को लेकर आभूषण पसंद करते ग्राहक। जागरण
दो हजार कार, सात हजार दो पहिया वाहनों की बिक्री की उम्मीद
धनतेरस के लिए एक हजार से ज्यादा कारों की बुकिंग है। इसके साथ ही तीन हजार के करीब दो पहिया वाहन बुक हैं। शोरूम संचालकों के मुताबिक जीएसटी की दरों के कम होने की वजह से कारों व दो पहिया वाहनों की अच्छी बिक्री नवरात्र से ही हो रही है। पिछले वर्ष 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कार व दो पहिया वाहनों की बिक्री हुई थी।
बर्तनों की खरीदारी की है परंपरा
धनतेरस पर बर्तनों के खरीदने की परंपरा है। इसे शुभ माना जाता है। इसलिए हर परिवार में कोई छोटा सा एक बर्तन खरीदा जाए लेकिन खरीदा जरूर जाता है। इसके लिए बर्तनों की दुकानों की चमक इस समय कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। पिछले वर्ष धनतेरस पर 300 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। इस वर्ष यह बिक्री 400 करोड़ के पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। बाजार में लेजर प्रिंट के बर्तनों को पसंद किया जा रहा है।
सराफा बाजार में दिनभर होती रही एडवांस बुकिंग
बिरहाना रोड, चौक सराफा, नयागंज और शहर के तमाम मोहल्लों में सराफा की दुकानों में ग्राहक शुक्रवार को भी एडवांस बुकिंग कराते रहे। सराफा बाजार की चमक दमक अलग ही नजर आ रही है। पिछले कुछ माह में सोना व चांदी के भाव जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे लाइटवेट जेवरों की बिक्री खूब होने की उम्मीद है। इसके साथ ही सोने में निवेश करने वाले पूरी तरह तैयार हैं क्योंकि सोने का भाव इस समय लगातार बढ़ है।
सोने व चांदी में पिछले कुछ समय में जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, उससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ा है कि किसी भी भाव पर वह जेवर या बुलियन खरीदें, उसकी कीमत बढ़ेगी है। इसकी वजह से ही कीमत कुछ भी हो, बिक्री अच्छी होगी।
- प्रदीप अग्रवाल, निदेशक, बैजनाथ रामकिशोर ज्वेलर्स, स्वरूप नगर।
जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से निवेश करने वालों का उत्साह बढ़ा हुआ है। वैसे भी अधिकांश लोग कुछ न खरीदें तो एक सिक्का तो खरीदते ही हैं। इसलिए अच्छी बिक्री होगी।
- प्रवेश कपूर, लता ज्वेलर्स, गोविन्द नगर।
जीएसटी की दरों में जिस तरह की कमी हुई है, उसकी वजह से ग्राहकों के लिए कारों का खरीदना बहुत आसान हो गया है। जिन लोगों का सपना था कि अपनी कार खरीदें, उनके लिए यह मौका सबसे अच्छा है, इसलिए कारों की खूब बुकिंग है।
- मनिंदर सिंह, वीपी सेल्स, स्वर्ण ट्योटा, जीटी रोड।
फ्लैट संस्कृति की वजह से कस्टमाइज्ड फर्नीचर की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके साथ ही फर्नीचर में बहुत सारी नई चीजें भी हैं। खासतौर पर सोफा सेट और डबल बेड की बिक्री खूब हो रही है। सोफा कम बेड भी काफी मांग में है।
- मित्रेश त्रिपाठी, प्रबंध निदेशक, अकाय फर्निशिंग कान्सेप्ट
धनतेरस को लेकर कपड़ों के नए-नए पैटर्न बाजार में आए हैं। मौजूदा समय में गीजा काटन और लिनन के पैंट शर्ट की ज्यादा बिक्री हो रही है। इसके साथ ही सिक्स पाकेट ट्राउजर भी पसंद किए जा रहे हैं।
- सलिल अरोड़ा, निदेशक, मार्क वन, माल रोड।
त्योहार के मौके के लिए सभी वैराइटी मौजूद हैं। सूट, पैंट-शर्ट के साथ ही पार्टी वियर भी इस समय खूब पसंद किए जा रहे हैं। जल्द ही सहालग आने वाली है, इसलिए लोग सहालग के हिसाब से भी खरीदारी कर रहे हैं।
- अरविन्दर पाल सिंह, निदेशक, सरदार क्लाथ, पीपीएन मार्केट।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।