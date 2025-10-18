Diwali 2025: धनतेरस आज, कानपुर में छह हजार करोड़ रुपये से ऊपर का कारोबार होने की उम्मीद

जागरण संवाददाता, कानपुर( बाजार का सबसे बड़ा पर्व आ गया है। शनिवार को धनतेरस है और कारोबारियों को पिछले वर्ष से बढ़कर बिक्री होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष 5,300 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। इस बार 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है। कारोबारियों ने शुक्रवार देर रात तक अपनी दुकानों को सजाया और उनकी सजावट दुकानों से बाहर निकल कर सड़क किनारे तक आ गईं। अब भाई दूज तक बाजार की रौनक यूं ही बनी रहेगी। आटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी की दर में 10 प्रतिशत की छूट की वजह से कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री नवरात्र के पहले दिन से ही खूब हो रही है।

धनतेरस की पूर्व संध्या पर हटिया स्थित बर्तन बाजार में बर्तन पसंद करते ग्राहक। जागरण

शुक्रवार सुबह से ही दुकानदारों ने अपनी दुकानों को सजाना शुरू कर दिया। दुकानों में ग्राहकों की आवक तो थी लेकिन इसके बाद भी धनतेरस से भाईदूज तक के लिए बाजारों को सजाया जाता रहा। इसमें परिवार के सदस्य भी जुटे रहे। बर्तनों की दुकानों में एक-एक बर्तन पर उसकी कीमत लिखी गई। शाम होने के साथ ही दूधिया रोशनी के साथ बाजार में दुकानें चमक उठीं। धनतेरस का त्योहार दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा हैं। उन्हें वर्ष भर इसका इंतजार रहता है। इसका कारण यह है कि उनकी वर्ष भर की बिक्री का 40 से 50 प्रतिशत माल इसी समय बिक जाता है। इसके लिए वे अधिक से अधिक माल खरीदते हैं। शुक्रवार को दुकान पर पहुंचे सदस्यों में से कई अब दीपावली की रात ही अपने घर पहुंचेंगे।

बिरहाना रोड स्थित पीबी सोसाइटी ज्वैलर्स में धनतेरस को लेकर आभूषण पसंद करते ग्राहक। जागरण दो हजार कार, सात हजार दो पहिया वाहनों की बिक्री की उम्मीद धनतेरस के लिए एक हजार से ज्यादा कारों की बुकिंग है। इसके साथ ही तीन हजार के करीब दो पहिया वाहन बुक हैं। शोरूम संचालकों के मुताबिक जीएसटी की दरों के कम होने की वजह से कारों व दो पहिया वाहनों की अच्छी बिक्री नवरात्र से ही हो रही है। पिछले वर्ष 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कार व दो पहिया वाहनों की बिक्री हुई थी।

बर्तनों की खरीदारी की है परंपरा धनतेरस पर बर्तनों के खरीदने की परंपरा है। इसे शुभ माना जाता है। इसलिए हर परिवार में कोई छोटा सा एक बर्तन खरीदा जाए लेकिन खरीदा जरूर जाता है। इसके लिए बर्तनों की दुकानों की चमक इस समय कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। पिछले वर्ष धनतेरस पर 300 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। इस वर्ष यह बिक्री 400 करोड़ के पार होने की उम्मीद जताई जा रही है। बाजार में लेजर प्रिंट के बर्तनों को पसंद किया जा रहा है।

सराफा बाजार में दिनभर होती रही एडवांस बुकिंग बिरहाना रोड, चौक सराफा, नयागंज और शहर के तमाम मोहल्लों में सराफा की दुकानों में ग्राहक शुक्रवार को भी एडवांस बुकिंग कराते रहे। सराफा बाजार की चमक दमक अलग ही नजर आ रही है। पिछले कुछ माह में सोना व चांदी के भाव जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे लाइटवेट जेवरों की बिक्री खूब होने की उम्मीद है। इसके साथ ही सोने में निवेश करने वाले पूरी तरह तैयार हैं क्योंकि सोने का भाव इस समय लगातार बढ़ है।