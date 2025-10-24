कानपुर में छठ महापर्व पर दिखेगा अलौकिक नजारा, साढ़े छह लाख श्रद्धालु इन घाटों पर देंगे अर्घ्य

जागरण संवाददाता, कानपुर। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाए जाने की तैयारी अंतिम चरण में है। 25 अक्टूबर शनिवार को नहाय खाय के साथ शुरू होकर 28 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय अर्घ्य और व्रत परायण के साथ पर्व का समापन होगा। शनिवार को सबसे पहले व्रती महिलाएं और पुरुष भगवान सूर्य की आराधना कर गंगा और नहरों में स्नान करेंगे। सूर्य को जल अर्पित कर परिवार के कल्याण की कामना की जाएगी। इसके बाद गंगा जल पात्रों में भरकर घर ले जाकर पूजन कर खरना और डाला के लिए पकवान तैयार किए जाएंगे। शहर में रहने वाले बिहार, झारखंड व पूर्वाचल के करीब साढ़े छह लाख लोग छठ महापर्व मनाएं। घाटों की सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन और स्थानीय समितियां तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पनकी, अर्मापुर, सीटीआइ, साकेत नगर, गंगा तट गोला घाट, सरसैया घाट पर साफ-सफाई के साथ वेदियां तैयार की जा रही हैं। गुरुवार को घरों से लेकर घाटों तक छठ पूजा की तैयारी चलती रही। देवी षष्टी माता और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। भोजपुरी महासभा केंद्रीय छठ पूजा समिति के अध्यक्ष संतोष गहमरी बताते हैं कि शहर में बिहार और झारखंड के लोग काफी संख्या में रहते हैं। प्रदेश के पूर्वांचल के गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया,सुल्तानपुर, वाराणसी, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बहराइच जिलों के लोग भी निवास करते हैं। यह सभी घाटों पर परिवार के साथ पूजा करते हैं। शहर के घाटों पर करीब साढ़े छह लाख लोग छठ पूजा करते हैं।

भोजपुरी महासभा ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर: भोजपुरी महासभा केंद्रीय छठ पूजा समिति ने अपना हेल्पलाइन नंबर 9450137878 जारी किया है। अध्यक्ष संतोष गहमरी ने बताया कि घाटों सफाई के लिए भोजपुरी महासभा टाक्स फोर्स का गठन किया गया है। अगर किसी घाट गंदगी या अन्य तरह की समस्या हो तो तुरंत फोन करें। टीम के लोग घाटों पर तुरंत पहुंचकर घाटों की सफाई करेंगे।