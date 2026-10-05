हमीरपुर में दिव्यांग बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, खेत से निकलने के विवाद में सब्बल से पीटकर मार डाला

संवाद सूत्र, मुस्करा (हमीरपुर)। खेत से निकलने के विवाद में दोनों पैरों से दिव्यांग बुजुर्ग की सिर पर ताबड़तोड़ सब्बल से प्रहार कर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे स्वजन ने परिवार के दो लोगों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटनास्थल की सटीक लोकेशन न मिलने के कारण दो घंटे से मुस्करा पुलिस भटक रही है और मौके पर नहीं पहुंच पाई है। इस घटना से गांव के लोगों में हलचल मच गई है। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए हैं।



थाना मुस्करा के एक डेरा निवासी 65 वर्षीय राजबहादुर उर्फ लंगड़ी पुत्र बुद्धू का परिवारिक लोगों से खेत से निकलने को लेकर विवाद चल रहा था। राजबहुदार की पत्नी ने बताया कि सोमवार की देरशाम करीब साढ़े छह बजे उनके पति ने खेत की जोताई के लिए ट्रैक्टर बुलवाया था।

ट्रैक्टर निकालने को लेकर परिवार के लोगों से उनका विवाद हो गया और परिवार के लोगों ने उनके पति की लोहे की सब्बल से सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए हत्या कर दी। घटना मृतक के घर से करीब एक किमी. दूर हुई है। ट्रैक्टर चालक ने घटना की सूचना जब स्वजन को दी तो मौके पर राजबहादुर की पत्नी और अन्य स्वजन पहुंचे।