हमीरपुर DM को जेन अल्फा ने घेरा, बोले- मिड-डे मील में पानी जैसी मिलती है दाल और दूध में मिलाते हैं मट्ठा

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। विकासखंड कुरारा के पतारा गांव में निर्माणाधीन कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद ग्रामीण सचिवालय जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी अशोक कुमार को जेन अल्फा (स्कूली बच्चों) ने घेर लिया। मध्यान्ह भोजन में की जा रही लापरवाही को एक-एक करके गिनाना शुरू कर दिया।

बच्चों ने डीएम को बताया कि उन्हें बिना छाने गए आटा की रोटियां और पानी जैसी दाल दी जाती है। इतना ही नहीं बच्चों ने आरोप लगाया कि उन्हें जो दूध दिया जाता है उसमें भी मट्ठा मिलाते हैं। गणित विषय को बच्चे अगर शिक्षक से पढ़ाने को कहते हैं तो शिक्षक अनावश्यक उन्हें पीटते हैं।

स्कूली बच्चों की शिकायतें जिलाधिकारी करीब दस मिनट तक खड़े सहजता से सुनते रहे और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बीएसए मुकेश खरवार को निर्देशित किया कि बच्चों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो और उन्हें गुणवत्तायुक्त एमडीएम दिया जाए।

नव-निर्मित भवन की स्थिति देखी निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कक्षा 6 से 8 के लिए नव-निर्मित भवन की स्थिति देखी। भवन का निर्माण पूर्ण होने तथा हैंडओवर प्राप्त होने के बावजूद वहां सफाई व्यवस्था संतोषजनक न मिलने तथा खिड़कियों के शीशे ढीले पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।



बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल सफाई और मरम्मत के लिए कहा उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकेश खरवार को तत्काल भवन की सफाई कराने, खिड़कियों की मरम्मत कराने तथा आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 दिनों के भीतर नवनिर्मित भवन में कक्षाओं का संचालन प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।

छात्र-छात्राओं से शैक्षणिक स्तर की जानकारी ली विद्यालय की वर्तमान कक्षाओं के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी स्वयं कक्षाओं में पहुंचे और छात्र-छात्राओं से संवाद कर शैक्षणिक स्तर की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों से 12 एवं 13 के पहाड़े सहित विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे। सही उत्तर मिलने पर उन्होंने शिक्षकों द्वारा किए जा रहे पठन-पाठन के प्रयासों की सराहना की।